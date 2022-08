Epa Colombia se dedica a lavar dinero, según examiga de la empresaria

Entornointeligente.com /

Recientemente Daneidy Barrera , mejor conocida como ‘ Epa Colombia ‘ recibió una delicada acusación en su contra, la cual fue emitida por Tatiana Murillo , reconocida como la ‘ Barbie colombiana ’, quien en su momento fue amiga cercana de la empresaria de keratinas .

Aparentemente la amistad entre la empresaria y la modelo terminó de mala forma a causa de las críticas de Murillo contra Barrera, por iniciar una relación con Karol Samantha quien es la actual pareja de Barrera.

Pero parece ser que la enemistad ya ha trascendido a terrenos mucho más complejos que un simple desacuerdo ante una decisión personal.

Recientemente, la ‘Barbie Colombiana’ le afirmó a sus seguidores de Instagram que Daneidy Barrera se ha dedicado a lavar dinero .

Esta declaración surgió en medio de una dinámica de caja de preguntas en Instagram, durante dicha actividad un usuario preguntó sobre las actividades de ‘Epa Colombia’ y Tatiana Murillo explicó que su examiga comete lavado de activos.

En su video la modelo trans precisó que en su momento ella no tenía idea de en qué consistía el delito de lavado de dinero , e incluso reconoció que llegó a pensar que se trataba de fabricar billetes falsos.

» Yo creía que lavar dinero era hacer billetes falsos , pero una abogada me explicó, porque ustedes saben que yo soy bruta» comentó Murillo.

Sin embargo, la ‘Barbie Colombiana’ aseguró que según lo que ella vio y escuchó durante el tiempo en que compartió con ‘Epa Colombia’ ella ahora puede asegurar que su examiga sí cometió lavado de activos .

«Por lo que viví, por lo que fui testigo y por lo que escuché en el tiempo en el que estuve con ella, puedo decir que sí lava dinero», afirmó la mujer.

De igual manera, Tatiana Murillo sostuvo que su declaración hace referencia a eventos que ocurrieron en el pasado y por ello no tiene idea sobre las actividades y negocios que hoy en día realiza ‘Epa Colombia’.

«Ahora, como yo ya no estoy con ella no puedo decir lo mismo . No sé si ella ya no está haciendo eso», agregó.

Qué condenas hay para el lavado de activos De hecho, el artículo 323 del Código Penal , el cual tipifica el lavado de activos, se establece que una persona que sea hallada culpable por lavado de dinero podría pagar una pena de cárcel de 10 a 30 años , junto a una multa de 1.000 a 50.000 salarios mínimos mensuales .

