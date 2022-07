Enzo Fernández quer ser campeão pelo Benfica

Entornointeligente.com /

O argentino Enzo Fernández, ex-River Plate, assumiu esta terça-feira, à chegada a Lisboa, a ambição de ser campeão pelo Benfica, destacando as qualidades e capacidade para «triunfar» no clube português.

«O objectivo é ser campeão, crescer e ajudar os meus companheiros. Estou muito feliz por representar o Benfica» , disse o médio, de 21 anos, à chegada ao aeroporto de Lisboa, acompanhado pelo director-desportivo Rui Pedro Braz.

O reforço benfiquista definiu-se como um jogador «tecnicamente bom, com visão de jogo e qualidade de passe», pelo que poderá encaixar no perfil de jogo do novo treinador do Benfica, o alemão Roger Schmidt.

«Ainda não falámos, mas conheço o trabalho dele» , disse Enzo Fernández, que chega à Luz a troco de 10 milhões de euros, mais oito milhões por objectivos, com os «encarnados» a deterem 75% do passe.

De Saviola e Enzo Pérez, compatriotas que também passaram pelo emblema da Luz, ouviu «coisas boas», nomeadamente que «Lisboa é uma cidade muito bonita e que o Benfica é um grande clube, com muito prestígio».

«Estou com muita vontade de me juntar aos meus companheiros. Vou dar o melhor de mim. Preparei-me da melhor forma para poder triunfar aqui», vincou.

Horas antes, em Buenos Aires, o médio disse que o Benfica é «uma grande porta para a Europa, para servir de trampolim e crescer num clube maior».

Enzo Fernández é a sexta contratação do Benfica para a nova época, na qual será orientado pelo alemão Roger Schmidt (ex-PSV Eindhoven), depois das aquisições dos avançados Petar Musa (ex-Boavista) e David Neres (ex-Shakhtar Donetsk) e dos defesas Alexander Bah (ex-Slavia Praga), Mihailo Ristic (ex-Montpellier) e João Victor (ex-Corinthians) .

