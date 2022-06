Envíos con valor agregado a Australia sumaron U$ 14.4 millones a abril

Entornointeligente.com /

«Los despachos peruanos con valor agregado a Australia están en proceso de recuperación y encaminados a remontar la cifra de la prepandemia», anotó. Perú suscribió un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) con ese país, el cual entró en vigencia el 11 de febrero del 2020, permitiendo el ingreso libre de aranceles del 96% de la oferta exportable nacional, destacó. En el marco del ALC, resaltaron las paltas, arándanos, mandarinas, camarones y langostinos congelados, polos y camisetas de algodón, insumos químicos, equipo para construcción, manufacturas de hierro y acero y otros, agregó. Debido a las medidas de confinamiento adoptadas en todo el mundo por la pandemia del covid-19, así como el incremento de los fletes marítimos, no se pudo aprovechar mejor ese tratado, explicó. En ese sentido y a fin de promover el comercio y la inversión entre ambas naciones, Adex y el Consejo Empresarial Australia-América Latina (Alabc por sus siglas en inglés) firmaron en agosto del año pasado el Memorando de Entendimiento (MOU) que permitió establecer el Consejo Empresarial Australia-Perú (APBC), indicó. El director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-Adex, Edgar Vásquez, recordó que tanto Perú como Australia forman parte del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico o TPP-11, herramienta que también facilita el comercio entre ambos países. Cifras Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, la oferta exportable no tradicional peruana en los primeros cuatro meses del año (14 millones 400,000 de dólares) fue liderada por el sector agroindustrial (6 millones 300,000 dólares), metalmecánica (3 millones 400,000 dólares), químicos (3 millones 100,000 dólares) y confecciones (1 millón 040,000 dólares). Los principales productos fueron las topadoras frontales (bulldozers) y topadoras angulares, mango en conserva, las demás partes de máquinas y aparatos, demás fungicidas, cordones detonantes, cacao en polvo sin adición de azúcar, ajos, quinua, cordones detonantes y t-shirts de algodón, precisó. En el año El gremio empresarial detalló que las exportaciones totales en el 2021 a ese mercado sumaron 144 millones de dólares, 2.7% más que en el 2020, reportó. «Las tradicionales (103 millones de dólares) se incrementaron 2.2% y las no tradicionales (41 millones de dólares) 3.9%», informó. Los tres sectores más importantes fueron la pesca tradicional con 48 millones de dólares, la minería con 45 millones de dólares y la agroindustria con 18 millones de dólares, destacó. «El mango en conserva y la quinua fueron sus dos principales partidas», refirió. La balanza entre ambos países en el 2021 fue negativa para Perú en 10 millones de dólares, pues mientras las exportaciones ascendieron a 144 millones de dólares, las importaciones sumaron 154 millones de dólares (principalmente cianuro y cebada que de forma conjunta representaron el 44% del total), mencionó. En otro momento, comentó que el ALC con Australia es uno de los acuerdos bilaterales más ambiciosos que Perú haya suscrito. Incluye compromisos respecto a aranceles, medidas sanitarias, obstáculos técnicos al comercio, asuntos aduaneros y otros, indicó. «Asimismo, un capítulo sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes)», puntualizó. Más en Andina: Conoce los principios que ayudan a tener seguridad y adaptarse al cambio. ?? https://t.co/xEZB0ACG6k Los buenos directivos, por lo general, se forman a lo largo del tiempo, a partir del ejercicio sistemático de buenos hábitos y rutinas. pic.twitter.com/6J4004ArWE

Publicado: 12/6/2022

