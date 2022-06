Enviado especial de la Casa Blanca e ideólogo de la protección de los océanos: El rol clave de Kerry que fue obviado por Boric

Entornointeligente.com /

«Le vamos a poder decir con más propiedad a los países desarrollados, como EE.UU., que no está aquí presente, que tienen el deber de hacer más esfuerzos para proteger nuestro medioambiente», dijo ayer el Presidente Gabriel Boric , provocando un incómodo momento en la presentación de la coalición por los océanos en Los Ángeles.

El comentario llamó la atención entre los asistentes al evento, toda vez que el jefe de Estado estaba sentado a dos puestos del enviado especial de la Casa Blanca para el clima, John Kerry. Ante la omisión, Boric rectificó inmediatamente, tras ser alertado del hecho por la ministra de RR.EE., Antonia Urrejola, y del asesor Carlos Figueroa.

Al momento de tomar la palabra, el representante estadounidense decidió distender el ambiente con una broma. «Sólo tengo una pregunta: ¿Dónde está la cerveza?», dijo, en referencia a la reunión que el Mandatario sostuvo en un bar de Ottawa con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, generando risas entre los presentes.

Sin embargo, en círculos diplomáticos y también en organizaciones medioambientales el hecho generó molestia, toda vez que el gobernante obvió la presencia de una de las figuras más importantes a nivel mundial en el tema del cuidado de los océanos. «Es una mezcla de arrogancia con ignorancia», comentaron algunas fuentes a Emol.

Y es que más allá de que fue secretario de Estado durante el mandato de Barack Obama y ex candidato a la presidencia de EE.UU., Kerry es considerado como el ideólogo de la preservación marítima, luego de que en su gestión como canciller fundara la iniciativa Our Oceans en 2014, la cual ha conseguido notables logros.

De hecho, en Chile recuerdan que fue él quien invitó a nuestro país a ser parte de esa plataforma, que es el antecedente más importante que precede a la coalición lanzada por Boric en California, la cual concitó, además de EE.UU., el respaldo de otras naciones como Canadá, Perú, México, Panamá, Costa Rica, Colombia y Ecuador.

Vínculo con Chile Al respecto, el ex ministro de RR.EE., Heraldo Muñoz , comentó a Emol que «la idea original de Our Oceans fue de John Kerry, de realizar una conferencia para convocar a distintos países a la protección oceánica mediante las áreas marinas protegidas, con la idea de que no fuera una conferencia discursiva, sino que los países que participaban hicieran compromisos concretos de protección de la biodiversidad».

«Él me invitó por América Latina, yo fui a la primera conferencia y luego empezamos una especie de partnership, una sociedad entre él y yo, porque la segunda reunión fue en Viña del Mar. Asistieron muchos países, hubo muchos compromisos y fundaciones e incluso el sector privado, que comprometió recursos para la protección marina», indicó.

Asimismo, recordó que también se convocó a «académicos, fundaciones ambientalistas y gobiernos, con compromisos de distinto tipo, de crear áreas marinas protegidas o de iniciar la elaboración de políticas oceánicas y firmar acuerdos internacionales en la materia. En la reunión siguiente, cada país debía dar cuenta de lo comprometido «.

Según Muñoz, tras ello, » la relación entre nosotros se transformó en una muy estrecha y Our Oceans ha tenido frutos y ha continuado, instalándose como la alianza internacional principal en materia de protección oceánica. Tanto es así que tuvimos incidencia en la COP21 de cambio climático para colocar en Paris la protección del océano como una contribución significativa al control del cambio climático».

«Tanto es así que John Kerry y yo fuimos reconocidos por dos grandes fundaciones ambientalistas, la Fundación Pew y la Bertarelli, que conjuntamente crearon una iniciativa de embajadores de los océanos y ambos fuimos nombrados con otras personas del mundo destacadas por eso», subrayó.

«Lo que hay que hacer es reconocer particularmente a John Kerry y esta situación que se produjo ayer fue extremadamente incómoda». Heraldo Muñoz, ex ministro de RR.EE El ex ministro sostuvo que » Chile está reconocido como un país líder a nivel mundial, porque nosotros nos comprometimos a establecer áreas marinas protegidas y lo hicimos en las Islas Desventuradas, en San Félix y San Ambrosio, un área marina protegida de múltiples usos en Rapa Nui, una en el Archipiélago Juan Fernández y otra en Cabo de Hornos».

«En definitiva, como un millón y medio de kilómetros cuadrados de áreas marinas protegidas. Fue algo muy significativo y muy por encima de lo que recomendaba la Convención de Biodiversidad, entonces Chile tiene un liderazgo bien ganado y luego nosotros nos comprometimos a crear la primera política nacional oceánica», expresó.

Consultado sobre la coalición impulsada por Boric, Muñoz valoró que «es bienvenido lo que está haciendo el Presidente, hay que ver bien cuál es el contenido concreto de la iniciativa, pero todo lo que sea protección oceánica es bienvenido, pero lo que hay que hacer es reconocer particularmente a John Kerry y esta situación que se produjo ayer fue extremadamente incómoda».

«Francamente, Estados Unidos ha hecho mucho en materia oceánica, tiene áreas protegidas enormes y la cooperación entre Chile y EE.UU. quedó demostrada bajo nuestro periodo. Nuestra iniciativa fue global y llevó a otros países a sumarse, entonces evidentemente Kerry estaba muy incómodo ayer» , concluyó.

