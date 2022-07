Entrevista imaginaria a un tocayo antimadurista

Entornointeligente.com /

Que importante es el uso del recurso literario basado en la imaginación de quien escribe, ya que esa situación le permite a uno desde » la imaginación» construir versiones de la realidad, con total libertad…a continuación les describo una pequeña entrevista que le hice a un tocayo antimadurista, que comenzó de la manera siguiente:

YO: hola tocayo, ¿usted se considera «un opinador político» o un escritor político antimadurista?…

EL TOCAYO: la verdad es que me fascina escribir todos los día en contra del Jefe de Estado y si eso me califica como antimadurista, lo acepto y lo asumo…

YO: me imagino que usted sabe que somos tocayo… ¿usted recuerda que en una oportunidad escribió en contra de mí, que fue muy ofensivo, con mucha ironía y prepotencia?…

EL TOCAYO: de verdad que no lo recuerdo con exactitud, pero si usted lo dice, es porque fue así…

YO: ese día usted dijo que tuvo como dos semanas pensando para escribirme una respuesta, que fuera lo más insultante posible e intentar ridiculizarme entre sus fieles lectores antimaduristas que lo siguen en un portal digital, que lo tiene entre sus favoritos, sospecho que por las coincidencias ideológicas de ser enemigos existenciales de eso que ustedes llaman como «el madurismo»…

EL TOCAYO: bueno, te diré algo, no me gusta que nadie me encasille políticamente, por eso es que siempre he dicho que soy apolítico, anti político e independiente…y es la manera que tengo más cómoda para que nadie me pueda hacer críticas y observaciones políticas…

YO: caramba, a usted le encanta criticar, pero no acepta la crítica de nadie…recuerdo que usted, dijo hace seis meses que se iba del país… ¿Por qué no se ha ido?… ¿usted es no es venezolano?…

EL TOCAYO: ya sé por dónde vienes con esa pregunta…y es cierto, yo no soy venezolano, soy canadiense, pero tengo muchos años en el país…

YO: disculpa tocayo, no creo en la xenofobia, pero me llama demasiado la atención, como usted todos los días habla tan mal de las instituciones venezolanas y del Presidente de la Republica…que no se entiende que escribiendo tan fuerte en contra de Venezuela…usted siga en el país, que hasta se da el lujo de escribir que ya se «desenamoró» de Venezuela…

EL TOCAYO: lo que pasa es que los malandros venezolanos llevan años robándome y de paso no me gusta «tu presidente»…

YO: bueno tocayo, gracias por la entrevista, y recuerde que usted tiene la solución para resolver esa aparente situación incómoda de sentirse muy mal en el país que no lo vio nacer…

