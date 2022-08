ENTREVISTA (II PARTE) | JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ JÁUREGUI: «Acabar con los taurinos y en específico la fiesta brava no es ni será fácil»

Entornointeligente.com /

– Para qué fecha se tiene planteado abrir el abono de la Feria del Sol 2023, a razón del interés que ya comienza a tejerse dentro de los corrillos taurinos en la ciudad.

«Nosotros teníamos pensado abrir el abono este mes de agosto, pero nosotros tenemos que esperar un viaje que va hacer a España mi hijo, José Luis, para definir quiénes son los que van a venir, quienes son los que van a firmar abonos, aun cuando claro nosotros legalmente lo podemos hacer, pues ya tenemos contratados toreros como El Fandi, ganaderías a la espera de un torero venezolano, para tener el derecho legal para abrir la venta del abono, pero hemos decidido hacerlo para mediados de septiembre, posterior a la semana de la realización de la Feria de Tovar, que eso hay que reconocerlo, Tovar este año tiene una grandísima feria, sino una de la más importantes en cuanto a carteles de su historia, con toreros de primer nivel, figuras, cuatro corridas, ganaderías importantes, producto de la afición de un gran taurino y gloria del deporte como es Johan Santana, que le gusta de forma apasionada la fiesta brava, quiere organizar las cosas bien y por todo lo alto, y quiere a su pueblo.

Tovar sería un error que no llenase su plaza los cuatro días, pues es una feria supremamente importante y nada fácil de repetir y organizar, pues los costos son altos; pero si el aficionado asiste, compra su entrada y llena su plaza, con toda seguridad se convertirá ésta en una de las ferias más importantes de Venezuela y parte de la América».

– En todos estos años como empresa taurina, que lecciones de vida te ha dejado manejarte en un medio tan complejo como es el del lio del toro…

«De verdad desde el punto de vista de empresa taurina, a nosotros nuestro padre, (don Augusto Rodríguez Aranguren) nos enseñó a trabajar. Yo desde los 11 años arranque como monaguillo, estudie, trabaje, lo vengo haciendo con mucho entusiasmo, logre asumir la responsabilidad que me dejo mi padre de una empresa que depende mucho del servicio, de las cosas bien hechas para que funcionen, como lo es llevar a todos los hogares un servicio básico como el gas doméstico, que es de primera necesidad. De allí en adelante el amor más grande que tengo por Mérida es evidente, y por Ejido muy identificado, pues mi padre nació en Ejido, aun cuando yo nací en Mérida, pero mis hermanos mayores sí, pero me considero «ejidense»… siempre nosotros en ambas ciudades muy cercanas por cierto, hemos tenido un reconocimiento, no solo económico, sino el reconocimiento como los Rodríguez Jáuregui, destacando el hecho de los numerosos méritos a nivel oficial que ha recibido el nombre de mi padre, como el mío, con la entrega de Orden Ciudad de Mérida en primera clase, Orden Vicente Campo Elías en primera clase en Ejido; se la dieron estas mismas a mi hermano Javier y a mi hijo José Luis; pero el detalle es que nos la han otorgado por el trabajo que orgullosamente hemos venido realizando por más de medio siglo; hoy en día mientras mejor podamos hacer las cosas mejor vamos a funcionar.

Ya, modestamente usted amable lector conoce nuestra trayectoria. En la Feria del Sol han pasado grandes empresarios que han dejado honda huella en toda su historia, como el caso de don Fabio Grisolía, hablemos de los Chamarú, don Pierre Belmonte, don Cheo Ramírez padre, en su época; empresarios grandes en poco más de 50 años que tiene levantada la plaza monumental.

A nosotros como empresa por ejemplo nos borraron lo últimos años en numerosos actos del cincuentenario, por los 15 años que llevamos la plaza dentro de los reconocimientos que se hicieron en su día, lamentablemente por la mezquindad de muchas de esas personas que quedaron después que nosotros pasamos en el 2013 los llevaría a un obsesión o amnesia adrede.

Ya hoy en día para mí, habiendo tenido un infarto hace 4 años, yo venía delicado, cuidándome mucho en salud, como siempre lo he hecho, pero desde el momento en que en diciembre del año pasado cuando me entregan la carta de asignación de la Feria del Sol por los próximos 4 años de nuevo sin buscarla y sin intención alguna, eso fue como si me hubiesen dado una medicina donde me dijera «usted se va a repotenciar y usted va a salir adelante». Indudablemente la salud que tenemos y la fortaleza mental y espiritual nos han funcionado perfectamente. Eso yo lo siento con mucha alegría».

– Cómo ve el futuro de cara a los próximos años, ante los constantes ataque que desde distintos flancos viene sufriendo y sufre a diario el acontecer taurino, no solo local, sino nacional e internacional.

«En el futuro taurino le veo, que en este momento, hay muchas fortalezas políticas a traición. Por lo menos en el caso de Ciudad de México, a los taurinos nos han dado un «palazo» a traición. Muy calladitos trabajaron, pero eso se va a voltear y cambiar. Tengo fe en Dios que el nuevo presidente de Colombia que por supuesto no está muy de acuerdo con la fiesta brava, al final él deberá entender de que la fiesta de los toros es una manifestación espontánea para el pueblo; por poner un ejemplo, le quite la feria taurina a Manizales, ciudad que vive un mes fuertemente la parte taurina, pero durante el resto del año vive de las actividades que genera la promoción y realización de la temporada taurina, ciudad netamente turística y taurina, donde en realidad lo que es diciembre y enero, a pesar de la tradición de que para esa fecha cae unos «palo de agua» la gente llena su plaza con entusiasmo y orgullo. Lo mismo en Cali y ojala se pueda recuperar Bogotá y el resto de la provincia; yo tengo fe que haya «humo blanco».

El caso de Venezuela es singular. Nosotros como espectáculo no estamos prohibidos, el caso es evidente en toda la geografía tachirense, donde se ha programado varias ferias en distintos pueblos, donde se espera numerosos ingresos y se respeta su tradición. Acabar con los taurinos y en específico la fiesta brava no es ni será fácil, y sí hay buena disposición de los políticos que hoy en día gobiernan, como de la misma gente que como nosotros trabajamos para hacer las cosas, no se acabara la fiesta brava, vamos a repotenciarla, fíjate el caso de la tauromaquia en el Perú, el cual tiene en estos momentos el mejor torero del mundo y primerísima figura del toreo como es Andrés Roca Rey, sin olvidar que tenemos nosotros un torero como Jesús Enrique Colombo, quien toreando en todas las plazas tanto de España como de Perú y Venezuela, y viene llevando gente a las plazas. La diferencia es que en Perú la fiesta no tiene enemigos ni se ha politizado, algo que si pasó por ejemplo en Ecuador, donde a los taurinos nos cayó un referéndum «a traición» promovido por parte de Álvaro Correo, habiendo sido durante muchísimos años una de las mejores ferias taurinas de América, dejando de percibir desde hace 10 años a la fecha turismo y promoción mundial.

Acá en Venezuela vamos a lograr rescatar la fiesta brava, ya verás que de un momento a otro vamos hablar de nuevo de plazas como Valencia, Maracaibo, Maracay, aparte de las que tenemos ahorita como es San Cristóbal, Mérida y Tovar».

