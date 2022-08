ENTREVISTA (I PARTE) | JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ JÁUREGUI: «Indudablemente que la Feria del Sol del 2023 es con un compromiso mayor»

Entornointeligente.com /

RUBÉN DARÍO VILLAFRAZ

@rubenvillafraz

Es la máxima cabeza responsable de una de las empresas taurinas más serias y de mayor crédito en el ámbito taurino nacional. Le avalan todos los años que estuvieron de manera consecutiva la organización de la Feria del Sol, 15 ediciones donde Mérida y en especial la fiesta brava brillaron a un gran nivel.

Han vuelto, tras un periplo donde les ha hecho a los Hermanos Rodríguez Jáuregui, de la misma manera adecuarse a los nuevos tiempos, donde las alianzas suman fuerza y musculo de cara a vender un espectáculo condicionado por elementos externos que le atacan sin saber por qué, cuando en realidad es la demostración de la vida misma: el valor de ella enfrentada al destino que impone el toro en ruedo, el cual nace para morir de la mejor manera posible, como lo es delante de quien arriesga su vida por lucirle con capote, muleta y espada.

Es la conversación relajada y tranquila de quien se fue en su momento y ha vuelto, queriendo dejar un legado que ya le siguen sus hijos y socios… He aquí el punto de vista alguien lucido que ha apostado por Mérida y ha triunfado, saliendo en hombros más de una ocasión por ella.

«Analizando en detalle la situación y el tema, lo que llevamos viendo post pandemia, es que palpamos un ávido apetito a todo lo que conlleva fiesta brava. La gente quiere actividad taurina, y eso es muy importante, de modo que se pueda de nuevo abrir plazas que han estado cerradas durante un largo tiempo. El caso está en lo que fue la pasada Feria del Sol, donde en poco más de un mes nos sorprenden, a través de COREMER y la Gobernación, la responsabilidad de la asignación para la organización del periplo taurino por los próximos 4 años. Te reitero, nos sorprendió y también nos agradó cuando uno viene llevando una trayectoria de 15 ediciones feriales continuas a un nivel óptimo desde 1999 hasta el 2013, donde logramos llevarla al sitial de una de las citas taurinas más importante de América en especial en el 2012, y el hecho de que te reconozcan como empresarios, nuestro mayor logro es que la gente y en este caso el aficionado nos reconozca como lo que hemos siendo siempre. Fue un reto y sorpresa para muchos taurinos emeritenses, no tanto del resto del país, pues no pudieron estar por las situaciones que atañe al país, el adaptar unos carteles que tuvieron al final un gran éxito en aceptación como lo manifiesta el hecho de la asistencia a los mismos. Tal vez falló un poquito el día de cierre por la lluvia, otro por los eventos alternos que tuvimos como fue el que colocaran el partido de futbol a la misma hora y día la corrida del domingo, pero por ejemplo el primer día fue una grandísima asistencia, y eso de verdad nos agradó muchísimo».

– Fueron varios años los que estuvieron fuera de la Plaza de Toros de Mérida como empresa, la fiesta brava en Mérida tras ese periplo quedaría resentida un poco por el trato que se le dio todos este tiempo. ¿Cómo la consiguió y cuáles fueron las herramientas para tomarla de nuevo?

«En el caso mío, ya me había «quitado la coleta» literalmente, pues vimos que se estaban fabricando muchas diferencias, situaciones, cuestiones que iban en contra de la misma fiesta brava e incluso de la misma organización, a final de cuentas en contra de alguien que estaba y venía haciendo las cosas bien. En realidad tuve un descanso o receso, que realmente no fue así, pues lo que no veía acá en Mérida o en Venezuela lo hacía en España, Colombia e incluso en México. No me desprendí de mi parte taurina pues la lleva en el corazón, pero sí encontramos un alejamiento de la afición, algo que nosotros habíamos logrado en todos nuestros años como empresa capitalizar una gran cantidad de público, aficionados y taurinos, personas que no solo traían beneficios para la ciudad de solamente venir a ver toros en Mérida, sino que venían con sus familias para dinamizar la actividad económica de la ciudad, ocupando hoteles, restaurantes, en fin, eran una feria de un beneficio para la Mérida buenísimo, se veía la alegría.

Hubo un bajón muy fuerte y por eso a finales del año pasado, cuando nos llaman y luego nos asignan la feria, no lo pensé dos veces -porque una vez creí que estaba retirado de verdad- de una vez me puse de nuevo los trastos de torear y nos avocamos a contratar toreros. Ya luego hemos ido estos últimos meses a Sevilla y Madrid y Lisboa encontrando un reconocimiento de parte de la gente del lio del toro en España, logrando así mismo limar esas asperezas que supuso en el 2013 las cuestiones que originó CADIVI con los pagos de algunos toreros, les explicamos cuales fueron las razones, ellos entendieron y aceptaron todas estos elementos que tuvimos que sortear, y a final de cuenta queremos en esta nueva etapa hacer las cosas como debe ser, queremos recuperar a Mérida como lo que realmente fue en una época taurinamente hablando».

– Vemos que el 2022 fue el año de volver a la fiesta brava en Venezuela, tras dos años duros, toman de nuevo la plaza, pero consiguen un panorama muy distinto a lo que en su momento dejaron como empresa. Cuál sería el camino a seguir en el 2023, tras venírsenos encima la campaña taurina con las poquitas ferias que aún persisten como es el caso de Tovar, San Cristóbal y Mérida en el panorama próximo.

«Lo más importante antes de contestar, quiero complementar lo que fue para nosotros volver a la monumental merideña en este 2022. Conseguimos en primer lugar una plaza de toros, cuando nos la entregaron para su uso a mediados de febrero pasado, remodelada y remozada por parte en primeras instancias de la gobernación, de un ente como COREMER, y en especial por parte de una persona que colocan como presidente de este último, como lo es el joven aficionado Sharif Aisammi, quien aparte de que tenía su responsabilidad al momento de su designación, es aficionado principalmente… Para nadie es un secreto la belleza de plaza que ofrecieron en la pasada Feria del Sol, lo que ha permitido que en estos meses de la misma manera dicho coso sirviera para otros eventos, aparte de los taurinos que es su principal función. Importantísimo eso.

Lo otro que logramos nosotros, ya con mi edad, y viendo el hecho del relevo y ceder el espacio, que en todo debe imperar y por naturaleza debo ofrecer a quienes me siguen en casa, ver la enorme juventud que tenemos en la organización empresarial que contamos… ver a la generación de los hermanos Manfredi López, la de los hijos míos, (José Luis, mis hijas), los hijos de Augusto, ver todo eso y consolidarlo es lograr un equipo importante para poder conseguir la organización de espectáculos taurinos adecuados a los nuevos tiempos, más que ellos saben las novedades que se mueven hoy en día y son tendencia actualmente, como lo es el sistema de ventas de entradas, y así como estas, muchas cosas más como lo es la parte administrativa, la parte de promoción y publicidad. Eso en sí es un gran apoyo que recibo y estoy recibiendo, como de la misma manera la recibe mi hermano Augusto, mucho más joven que yo e igualmente trabajando como lo que siempre ha sido un gran aficionado; Otto, mi hermano mayor, como todos conocen nos dejó de este mundo hace unos años atrás, pero lo más importante la forma empresarial modelo que hemos tomado con nuestro regreso a la Plaza de Toros de Mérida».

– Para 2023 se piensa la organización de una feria con mucho más tiempo para trabajarla, comparando la situación que nos atañe, que se tiene planteado de parte del conglomerado de empresas que reúne la organización de la cita ferial merideña.

«Indudablemente que la Feria del Sol del 2023 es con un compromiso mayor. Como empresa lo estamos asumiendo, a este momento estamos como en el póker, barajeando las cartas que tenemos y que se nos presentan, pues tenemos cartas que no podemos echarlas sin ni siquiera, coloquialmente, haberlas «barajeado». Observamos y miramos, lo que está funcionando en la tauromaquia actualmente, y las condiciones que se puedan presentar a nivel económico o a nivel de honorarios. Todo eso lo estamos valorando desde el mismo día siguiente cuando terminó la edición pasada. Ya por lo menos tenemos dos encierros contratados, uno de San Antonio, ya visto y reseñado, otro encierro de Los Aránguez, la ganadería triunfadora en la versión de este año, nos quedan otras que estamos viendo como Campolargo, las del recordado don Hugo Domingo Molina, y además observando que alternativa se nos presentan para ser adecuados y con el trapío del ruedo merideño, lo que nos permitiría en un caso organizar tres corridas o incluso una cuarta corrida en el abono, como máximo.

Hasta este momento estamos trabajando en base a tres festejos mayores, haciendo el esfuerzo como se den las cosas, como se logren las contrataciones de toreros (para nadie es un secreto que tenemos contratado a El Fandi), nos hace falta otros toreros importantes que estamos en conversaciones, que se serian de acuerdo al monto de honorarios que cobren, y si ellos en este caso quieran venir a Venezuela.

Hoy en día, afortunadamente el país ha logrado una gran confianza con nuestro respaldo monetario, y muchos toreros están de acuerdo en hacer campaña, tras el ajuste que ha tenido que suceder entre empresa y aficionados los últimos años el espectáculo del toro en Venezuela, dolarizando los costos sin intermediarios gubernamentales… todas esas cosas tras nuestras reuniones en España en los meses de abril y mayo, palpamos cosas importantes, toreros que dudaban de nuestro trato, ahora han abierto opciones y creo que en un plazo no mayor a 30 a 40 días tendríamos un adelanto importante para lo que sería la apertura y venta de abonos. Necesitamos abrir y modernizar la venta de abonos, ¿y como lo haríamos? Ya se lo explicaría si no hay alguna pregunta sobre otros temas».

– De ninguna manera, interesa saber cómo sería el pago de los abonos para la Feria del Sol 2023

«Se haría como siempre se ha hecho, con un precio neto, donde usted puede ir pagando cómodamente de modo que se le haga más fácil la erogación total del importe del mismo. Se pagaría más fácil y menos complicado, sobre todo en un mes tan complicado como lo es enero y febrero. Tenemos que hacer estudios para ver la posibilidad de implementar descuentos a los mismos; haremos una venta «puerta-puerta», contando el abonado la facilidad que las entradas de sus abonos se los lleven hasta la propia puerta de su casa, evitando venir a la plaza y hacer colas, teniendo sus entradas directamente desde la empresa hasta su hogar».

– Hablando de otro tema, la fiesta brava en el país como en el resto del mundo se ha politizado. Lo vemos como es el trato en países como España, Colombia, México, Ecuador y no exento nuestro país. ¿Cómo avizora el panorama en nuestro país?

«Yo pienso que la fiesta se ha politizado, porque a final de cuenta los que tienen el poder de decisión en un país son precisamente los políticos. Si nosotros vamos a decir una generalidad, en primeras instancias no se está diciendo la verdad de lo que pasa… El caso de España, hay muy pocas ayuntamientos que se oponen a la celebración de festejos taurinos y son 100 personas, vamos a simplificarlos así, los anti o enemigos del toro, asalariados por grandes empresas de alimentos y medicinas para las mascotas, que tratan de minimizar la fiesta brava para poder ellos aumentar su influencia de venta ante la sociedad, como es el caso incluso líneas de vestido para mascotas; siguiendo una doctrina de «cuidar a las mascotas, no maltratemos a las mascotas, viva con una mascota», cosas que estas trasnacionales están avocadas a defender con el ataque sistemático y organizado a la fiesta brava, financiando esta tendencia «animalista», y en donde hay muchísimo dinero de por medio, pues la gente es capaz de vender hasta el alma.

Hablemos de 100 personas que con su estilo de vida, su forma de pensar, sus maneras de cara al propio toro de lidia, hace llevar a un análisis simple. En Madrid por ejemplo en San Isidro hacen un llamado para asistir durante a un mes a una corrida de toros, y entran pagando a la plaza más de 20 mil personas, ocurre lo mismo en Sevilla, en Pamplona, en Francia; siempre el llamado de asistencia de público a la fiesta brava será mayor, como lo mismo sucede acá en plazas como Mérida, San Cristóbal y Tovar , pero tiene a nivel político menos voz o presencia, pues estos por perseguir votos se «tapan» o reniegan de la fiesta brava.

Hay análisis que han demostrado el enorme aporte que a nivel de impuestos municipales deja la organización de espectáculos taurinos; como por ejemplo sucedía en Bogotá, la enorme relación de ingresos que dejaba en tardes de toros en la Santamaría de la capital colombiana a las arcas municipales no se ha visto más, y eso redundaba en la misma ciudadanía, pero estos antis, no ven eso, ven un panorama distinto a lo que en verdad necesita el individuo común, ese que paga impuestos y no depende de sueldos de empresas mascotistas.

Sí hacemos un conteo, la fiesta brava tiene mayor tirón de interés para las personas en general que los que están en contra de ella. Tenemos que hacer el esfuerzo que la fiesta de los toros busque fórmulas para que también hagan hacer llegar a la sociedad en general lo que quieren hacer estas grandes empresas animalistas con el toro de lidia de no existir la corrida de toros, el fin único de este bello ser de la naturaleza, seleccionado y criado para apreciarse en plenitud en la plaza. De eso viven y manipulan medios de comunicación, políticos y finalmente al individuo».

– ¿Y que deja la fiesta brava a la sociedad merideña por ejemplo?

«En los estudios que se han hecho -y le digo un gran logro por parte de la gobernación y la alcaldía, de los numerosos organismos del estado, como por parte también el empresariado- el comercio y todos los que hacemos vida en la ciudad, aquí en estos momentos hicimos una unión donde nos conseguimos todos de nuevo: la parte política, la parte empresarial, la parte del aficionado, la parte del consumidor, creo que hemos logrado –pese a que hay detalles por resolver con respecto a la parte jurídica que buscan hacer daño- Mérida va a seguir siendo una ciudad capital donde los ingresos por concepto de fiesta brava y en especial de la Feria del Sol, son sumamente importantes en beneficio de todos los ciudadanos que vivimos en ella. La satisfacción es que nosotros como empresa tenemos el reconocimiento de todos los entes que mencionamos anteriormente, reconocimiento en el que yo incluso llegue a un supermercado o a una venta de telas o un restaurant, lo vean a uno y le reconozca el trabajo que se ha hecho por la Mérida y la fiesta brava en particular en los años que hemos tenido bajo nuestra responsabilidad el «Carnaval Taurino de América», donde se trae turistas, se trae ingresos a los bolsillos de quienes de una u otra manera se benefician de tres o cuatro tardes de toros.

En el momento que se tenga arreglado el teleférico, el parque zoológico los Chorros de Milla, o muchos otros atractivos más, harán también que de la misma manera la ciudad y quienes le rigen trabajen en mantener calles, avenidas, parques, y que ojala para el 2023 tengamos todas las condiciones para que sea de esta manera una gran feria, la que todos los taurinos y no taurinos también queremos».

Continuará…

Fotos: Federico Montes

