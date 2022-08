ENTREVISTA: Ex canciller boliviano acoge iniciativa china de «ganar ganar» como nueva etapa de multilateralismo

Entornointeligente.com /

La iniciativa de «ganar ganar» como destino compartido que ofrece China al mundo abre una nueva etapa de multilateralismo, donde nadie se queda atrás y todos avanzan, destacó el ex canciller de Bolivia, Fernando Huanacuni (2017-2018).

«Los otros imperios no permiten ganar, sino explotarte y robarte. Entonces, no es buena esa política. En cambio, China está ofreciendo al mundo una política diferente, porque está comenzando una nueva etapa de 'ganar ganar'», dijo Huanacuni en entrevista con Xinhua.

El ex canciller justificó su punto de vista al considerar que potencias occidentales ven el desarrollo sin incluir la matriz de la vida que, a su juicio, impide ganar.

El político de origen aymara sustentó que la iniciativa del destino común para ganar implica «un nuevo horizonte» donde todos los países progresan juntos sin rezagos y que a «nadie le falte nada».

Para Huanacuni, las iniciativas de China coinciden con el modelo boliviano que postula que el destino común de los pueblos no puede ser sólo humano, sino conectado con todas las formas de vida, porque ahí se encuentra la fuente.

El entrevistado enfatizó que debe cuidarse «el destino común, ese destino que no solamente es de seres humanos, sino también, es del árbol, la montaña, el río y todas las diferentes formas de existencia».

Tras el establecimiento de una asociación estratégica entre China y Bolivia, y después de la firma de documentos sobre la construcción conjunta de la Franja y la Ruta en 2018, los dos países han llevado adelante una serie de convenios bilaterales y cooperaciones en varios campos.

En su evaluación, Huanacuni comentó que en 2018 y 2019 se trabajó de manera intensa en promover las colaboraciones bilaterales, pero la crisis política de Bolivia en 2019 y 2020, así como la pandemia del nuevo coronavirus han afectado la profundización de las cooperaciones.

Puntualizó casos concretos sobre el beneficio de la Franja y la Ruta como la apertura de varias carreteras en Bolivia, el tendido de puentes y el abastecimiento de agua.

Puso como ejemplo la construcción del tramo carretero del Sillar, en el centro de Bolivia, que se realizó cuidando el medio ambiente en la gestión del entonces presidente Evo Morales (2006-2019), una carretera que une el oeste y el este boliviano.

En febrero de 2020, en la región de la selva amazónica donde el pueblo guaraní ha vivido durante generaciones, se abrió oficialmente al tráfico el Puente Parapetí en la carretera de El Espino, construido por la estatal China Railway Group Limited, conocida como CREC.

Los constructores chinos de Sinohydro trabajan además en proyectos para resolver el problema de abastecimiento de agua de los habitantes de una población del departamento boliviano de La Paz.

Para el ex canciller, el éxito de las iniciativas chinas de la Franja y la Ruta, así como de la «comunidad de destino compartido para la humanidad», radica en el respeto y cuidado de la Madre Tierra, y al mismo tiempo mejorar la conectividad mundial.

«Hay algo que debemos dialogar profundamente entre nosotros. Tenemos un destino común como países, como humanidad, pero tenemos que cuidar la matriz de la vida que es la 'Pachamama' (Madre Tierra)», afirmó.

En su análisis, el entrevistado habló también del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), economías emergentes con un gran potencial de desarrollo, por lo que se trata de una alternativa para el desarrollo futuro de Bolivia y de América Latina.

Desde el punto de vista de Huanacuni, para que el grupo BRICS pueda llegar a convertirse en el nuevo eje articulador económico y político, debe abrir su puerta a la adhesión de nuevos miembros.

«En consecuencia, el futuro está en ese espacio, está en China», agregó el ex canciller boliviano.

