China > spanish.china.org.cn | 31. 08. 2022 | Editor:Lety Du Texto ENTREVISTA: Ecuador alcanza superávit comercial con China en primer semestre del año y augura mayor cooperación comercial Palabras clave: Ecuador, China, Superávit comercial

下载安装Flash播放器 Ecuador alcanzó una balanza comercial favorable con China en el primer semestre de 2022 con crecientes exportaciones a ese mercado, lo que posiciona al país asiático como el principal destino de los envíos de la nación andina, afirmó el martes el presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, Gustavo Cáceres.

«En este primer semestre, después de muchos años, tenemos una balanza comercial en positivo. Esto es reflejo de la gran aceptación que tienen los productos ecuatorianos que se comercializan en China por su gran calidad», dijo Cáceres en entrevista con Xinhua.

Según el Banco Central de Ecuador, durante el mismo período, el valor de las exportaciones totales a China, incluidas las petroleras, superaron por primera vez a las importaciones con el país asiático.

En ese período, las exportaciones ecuatorianas a China sumaron 3.059 millones de dólares, frente a los 2.989 millones de las importaciones desde ese mercado.

Cáceres resaltó en particular el superávit comercial que Ecuador alcanzó en las exportaciones no petroleras no mineras a China, que totalizaron los 2.192 millones de dólares, lo cual representó un crecimiento de más del 100 por ciento con relación al mismo período de 2021, cuando totalizaron 1.066 millones de dólares.

En opinión del empresario, este comportamiento es «muy importante» en materia comercial, ya que históricamente con China se mantenía el mayor déficit de balanza y ahora esa situación se ha revertido en positivo para el país sudamericano.

«China es el principal destino de las exportaciones no petroleras y también tiene un 24 por ciento de participación en las exportaciones ecuatorianas, lo cual es muy importante», apuntó, tras señalar que esto demuestra el «buen momento» por el que atraviesan las relaciones bilaterales.

Cáceres añadió que el camarón, considerado el producto estrella de las ventas no petroleras, ha logrado poner la balanza comercial a favor de Ecuador.

«Este ha sido uno de los actores principales para poder alcanzar este incremento de las exportaciones. De cada tres camarones que se producen en Ecuador, dos son enviados a China. En esto influye mucho la calidad, por lo que prácticamente las exportaciones se han duplicado», subrayó.

De hecho, según estadísticas oficiales, las exportaciones de camarón a China generaron 1.981 millones de dólares en el primer semestre de 2022.

El entrevistado auguró que la balanza comercial con China pueda seguir creciendo en un futuro cercano cuando ambos países logren suscribir un Tratado de Libre Comercio (TLC) que se está negociando actualmente.

«China tiene una balanza alimenticia deficitaria y eso le obliga a buscar productos que satisfagan su demanda en otros países y Ecuador se está convirtiendo en un aliado estratégico por la calidad. Tenemos que ofrecer productos en los que somos competitivos y ellos necesitan», señaló.

Ponderó la decisión de la autoridad aduanera de China que el pasado 27 de julio otorgó formalmente acceso al mercado a la pitahaya amarilla de Ecuador, fruto de una de las variedades de un cactus, bajo protocolos fitosanitarios firmados entre los dos países a principios de este año.

«Hay gran expectativa de este producto, ya que se conoce que el ciudadano chino consume en gran medida esta fruta. Se espera que fácilmente en los próximos años China se ubique como principal destino», opinó.

Además, resaltó que China ha desplazado a Estados Unidos y la Unión Europea como principal destino de las exportaciones ecuatorianas, por lo que instó a fortalecer los lazos con ese país, al cual calificó como «un aliado estratégico».

«Es la nueva potencia económica y tenemos que estar de lado de estos países que se están desarrollando. China es un país que le muestra al mundo que, con orden, con seguridad, se puede desarrollar y Ecuador debe estar aliado a países como China, que le pueden permitir crecer», concluyó.

ENTREVISTA: Ecuador alcanza superávit comercial con China en primer semestre del año y augura mayor cooperación comercial

