Entrevista al abogado Mark Burton: es esencial el regreso de Simón Trinidad a Colombia

Entornointeligente.com /

23 de julio de 2022.- El 9 de junio de 2022 Simón Trinidad ganó su primera demanda en Estados Unidos. Este gran logro fue anunciado por su abogado Mark Burton en el país norteamericano. El 19 de junio Gustavo Petro y Francia Márquez ganaron las elecciones presidenciales con 11,3 millones de votos, lo cual es un escenario aún más favorable para este prisionero político colombiano que fue extraditado por Álvaro Uribe Vélez hace 17 años.

Mark Burton accedió a responder este cuestionario respecto a la demanda para obtener asistencia de un abogado colombiano de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Burton habló sobre aspectos del conflicto transfronterizo relacionados con Simón Trinidad (debido a que nació y creció en Valledupar, Cesar, departamento fronterizo con Venezuela); ofreció su análisis sobre disputas interimperialistas con relación a las luchas populares en América Latina; caracterizó la guerra a muerte contra Venezuela y el papel de Álvaro Leyva Durán como nuevo canciller de Colombia.

DU ¿Qué significa para Simón Trinidad y para el proceso de paz en Colombia que haya logrado este recurso y en qué consiste?

MB.- Simón Trinidad, a través de su demanda contra el gobierno de los Estados Unidos, ha ganado el derecho a consultar con un abogado colombiano sobre sus casos en la JEP de Colombia. Esto significa que ahora puede responder a la JEP con la asistencia de un abogado colombiano que lo guíe en este proceso.

DU ¿Cuánto tiempo se tardó ganar este recurso en Estados Unidos y qué beneficios trae para Simón Trinidad?

MB.- Simón Trinidad pidió por primera vez a las autoridades de la prisión el acceso a un abogado colombiano en 2017. Hay que recordar que es uno de los presos más restringidos en Estados Unidos y que tiene completamente bloqueado el contacto con el mundo. Se le ha mantenido en aislamiento y no se le permite el contacto con otros presos y con casi nadie fuera de la prisión.

Su solicitud de un abogado colombiano en 2017 fue denegada. Posteriormente hizo varias otras solicitudes de abogados que la prisión ignoró. Con el avance de sus casos en la JEP, Simón decidió que era el momento de actuar. Demandó al fiscal general para tener acceso a un abogado colombiano afirmando que la denegación de acceso a un abogado colombiano violaba su derecho a la libertad de expresión y asociación según la Constitución de los Estados Unidos.

La oficina del fiscal general nos dijo que con la demanda de Simón era la primera vez que un preso en Estados Unidos demandó el acceso a un abogado extranjero. Afortunadamente, el gobierno estadounidense llegó a un acuerdo en la demanda y modificó las órdenes con relación a Simón para permitir el consuelo con un abogado colombiano.

DU.- ¿Qué piensa la defensa de Simón Trinidad de las elecciones presidenciales en Colombia y cuál es el balance de Mark Burton sobre el estado actual de injerencia gringa en el proceso colombiano?

MB.- Creo que las elecciones le dieron al caso de Simon algo de esperanza. El gobierno de Duque hizo todo lo posible para bloquear el avance del proceso de paz. Cada vez que la JEP pedía ayuda al canciller nunca había respuesta ni apoyo. Pensamos que quien ganara las elecciones presidenciales significaría alguna mejora con respecto al gobierno actual. Con Petro tenemos la esperanza de que haya apoyo para la participación de Simón en la JEP.

No me consta que haya mucha injerencia de Estados Unidos en la JEP. El profesor Renán Vega Cantor ha publicado artículos que demuestran que el grado de participación militar de Estados Unidos es mucho mayor de lo que mucha gente cree. Entonces, hay mucha injerencia en los asuntos internos de Colombia pero no hemos notado tanto la injerencia en la JEP, por ejemplo. En otros asuntos como la uso de glisofato en la destrucción de plantas de coca la mano de los EEUU estuvo presente.

DU.- Simón Trinidad nació e hizo vida en Valledupar, Cesar, frontera con el estado Zulia, donde fue asesinado Jesús Santrich el 17 de mayo de 2021 y Gentil Duarte el 4 de mayo pasado. ¿Cuál es el balance de Mark Burton sobre la injerencia de Estados Unidos en 2.219 km de la frontera colombo-venezolana a través del Comando Sur, la SFAB, el Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat) del ejército colombiano y grupos paramilitares que se hacen pasar por guerrillas?

MB.- Los círculos gobernantes de Estados Unidos han decidido que Venezuela debe ser castigada por no ser lo suficientemente obediente a sus exigencias. Castigan a Venezuela, no por alguna pretensión de ser un gobierno socialista, sino porque Venezuela no entregará el control de sus recursos naturales, concretamente el petróleo.

Estados Unidos ha probado derrocar el gobierno de Venezuela con sanciones, golpes de Estado de grupos ilegales amigos y ha creado tensión en la frontera de Colombia para tratar de desestabilizar el país y lograr un cambio de régimen.

Muchos de los activos militares de Estados Unidos en Colombia están desplegados en la frontera de Venezuela. Ha habido casos de incursiones de grupos paramilitares inspirados por el gobierno de Colombia y los Estados Unidos. También hay evidenceia de la incursion de bandas criminales con el apoyo de la inteligencia estadounidense y colombiana en Venezuela.

La idea es perturbar y desestabilizar a Venezuela y también atacar a los grupos insurgentes. Hay evidencia de bandas criminales infiltradas por la DEA y la inteligencia colombiana que llevan a cabo asesinatos de líderes insurgentes. Una de estas bandas criminales y paramilitares se autodenomina Décimo Frente de las FARC-EP, pero parece ser una herramienta de la inteligencia estadounidense y colombiana y no es realmente un grupo insurgente.

DU.- ¿Cómo es la disputa interimperialista actual alrededor de Estados Unidos-OTAN y Rusia-China y de qué manera considera que esto puede afectar a las luchas políticas y sociales en América Latina para ser una zona de paz?

MB.- Desde el derrocamiento de la Unión Soviética por fuerzas reaccionarias internas en 1991, hasta hace poco, Estados Unidos era la única gran potencia del mundo. Se decía que el mundo era unipolar, ya que Estados Unidos era la única potencia mundial.

Hemos visto que este poder de los Estados Unidos está disminuyendo en parte por las contradicciones internas, pero también ha surgido un bloque competitivo de países que están desafiando la posición de los Estados Unidos en el mundo. Este bloque rival está liderado por China, Rusia e Irán. Este bloque rival está desafiando a EE. UU., la UE y Japón (el eje de EE. UU.) por el poder manufacturero y financiero de China y Rusia con su producción masiva de materias primas, así como su tecnología militar, e Irán que es una poderosa fuerza regional.

Estos dos bloques capitalistas/imperialistas se disputarán y lucharán por los mercados y la influencia en muchas zonas del mundo. Los países de América Latina son territorio fértil para esta lucha por la influencia y el control de sus recursos por parte de estos dos bloques capitalistas/imperialistas.

DU.- Álvaro Leyva Durán fue nombrado canciller de Colombia por el presidente electo Gustavo Petro. ¿Cuáles expectativas tienes como abogado defensor de derechos humanos y representante de Simón Trinidad, tomando en cuenta que Leyva Durán fue asesor de la delegación de paz de las FARC-EP liderada por Iván Márquez en el proceso de paz de La Habana?

MB.- Creo que el nombramiento de Álvaro Leyva Durán es un paso muy positivo del presidente electo Petro. Álvaro Leyva Durán es miembro del partido conservador, pero es alguien que ha estado involucrado durante décadas en el trabajo por la paz con los grupos insurgentes y fue abogado de la Delegación de Paz de las FARC-EP en La Habana.

En mi opinión, Petro con este nombramiento está dando señales de que se toma en serio la posibilidad de hablar con los otros grupos insurgentes para resolver el conflicto armado y de que se toma en serio la implementación del resto del Acuerdo de Paz que sigue sin cumplirse. El Acuerdo de Paz exige la reinserción de los excombatientes en la sociedad. Por eso creemos que es esencial el regreso de Simón Trinidad a Colombia para ocupar su lugar con los excombatientes reinsertados.

¡Para la guerra nada!

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com