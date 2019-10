ENTREVISTA â” Oscarcito en conversaciones que no se publican “Estaba quebrado, no tenía para pagar el alquiler”(+VIDEO)

Entornointeligente.com /

Oscarcito habló acerca de su composición para JLo y mucho más en una entrevista realizada por el marketer Irrael Gómez . Nuevamente Irrael Gómez causa controversia con uno de sus invitados a su canal de youtube Conversaciones que no se publican , esta vez fue el turno del cantante Oscarcito , quien se ha visto envuelto en una polémica acerca de presuntos vínculos con el gobierno recientemente.

En el video, ambos venezolanos comienzan una charla muy amena en la casa del cantante mientras comparten un café. Allí el intérprete comenta como llegó a la composición de la canción para Jenifer López titulada El anillo pa´ cuando .

Narra el momento en que felicitó a la Diva del Bronx por su compromiso y esta le respondió “Tú empezaste esto” , refiriéndose a la canción que creó para ella.

“Yo creo que tengo que hacerle una canción a mi viejo” , respondió Oscarcito cuando le preguntaron acerca de cuál artista consideraba que faltaba en su lista de colaboraciones.

Acerca de su divorcio con Geraldine Martel , dijo: “El gravísimo error que Gerald y yo cometimos es que siempre llevábamos el trabajo a la casa (…) Sin querer, no nos dimos cuenta y se fue perdiendo la pasión (…) Ya yo no quería hacer el amor con Geraldine, y Geraldine no me quería hacer el amor, pero nos queríamos de una manera loca”.

También habló sobre su separación de Franco Bellomo . Comentó que todo comenzó cuando “Franco se empata con una de las bailarinas”.

Aseguró que “Fue una relación muy toxica desde el comienzo del Escuadro ” pero no dejó de hacer saber que aprendió a producir música “Viendo a Franco”.

“Cuidado con Franco, en cualquier momento puede dar un batazo” , aseguró luego .

El artista relató los últimos tres años de su vida, dando la razón de su retiro. “Fue una avalancha de situaciones en mi vida: separación de pareja, me dan la noticia de que no puedo regresar a Venezuela (…) En ese entonces yo me había metido en un montón de deudas, de mi 50% (adquirido tras la separación matrimonial) tuve que devolver el dinero a todo el mundo que ya me había contratado (…) Estaba quebrado, no tenía como pagar el alquiler del apartamento” , contó .

Redacción GossipVzla.

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

