ENTÉRESE- Scarlet Linares acusa a un gobernador colombiano de «contribuir con la xenofobia» (+VÍDEO)

Por su parte, la cantante de música venezolana, Scarlet Linares hizo uso de sus redes sociales en los últimos días para responder a solicitud de veto del gobernador colombiano, Juan Guillermo Zuluaga quine a su juicio « contribuye a la xenofobia «. Asimismo, Linares rechazó las declaraciones del gobernador colombiano luego de que asegurara que solicitará un veto para los artistas venezolanos que, según él, han irrespetado a glorias del folklore colombiano.

Ante esto, Zuluaga apuntó además de Linares , a Reyna Lucero para quien pedirá veto a otros Gobernadores.

A su vez, en un vídeo publicado por Scarlet en su cuenta oficial en la red social de Instagram, explicó: «expuso mi nombre al escarnio público sin ningún basamento o pruebas; que comprometan mi empatía con mis colegas o el folklore colombiano ».

Seguidamente, indicó que este tipo de declaraciones « contribuyen a la xenofobia entrenuestros hermanos colombianos y venezolanos. Siempre he sido una artista de alta gratitud con mi público colombiano. Agradezco ampliamente su apoyo y aplausos ».

Ahora, sobre lo que dijo el gobernador colombiano de que los artistas venezolanos se jactaban de « los llanos colombovenezolanos » y después no lo honraban; Linares comentó: « no está en mi naturaleza odiar o guardar rencor. «Señor gobernador Zuluaga, le extiendo mi mano para que subsanemos las desavenencias y sigamos apostando a la grandeza llanera ».

Finalizó diciendo lo siguiente: « Lo digo porque me sale del corazón. ¡Viva el llano colombovenezolano! ».

Su Amiga de Siempre Scarlett Linares.

Recordemos que previamente Zuluaga había comentado: « Alguien en Venezuela dijo que en el Meta estaban tratando de que la Unesco nos reconociera como la cuna de la música llanera. Como si nos la apropiáramos. No creo que haya una persona con ese nivel de insensatez. Por lo menos en lo que tiene que ver con la institucionalidad, jamás se ha planteado».

