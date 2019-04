¡ENTÉRESE! Cabello sobre Guaidó: No es un problema de nosotros, es de la oposición

Entornointeligente.com / Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, arremetió este lunes 1 de abril contra el presidente interino Juan Guaidó, a quien acusó de engañar a sus seguidores. Composición: Maduradas/ Fotos: Reuters ” Guaidó lleva 2 meses engañando a su gente, porque los engaña es a ellos, no a nosotros los chavistas (…) El autoproclamado no es un problema de nosotros, es un problema de la oposición”, dijo en rueda de prensa. Asimismo expresó que el chavismo le teme a una guerra civil y aseguró que no propiciarán “ningún acto de violencia”. ” Nosotros no vamos a propiciar ningún acto de violencia, al contrario, cada gota de sudor es para buscar la paz, claro, nos estamos organizando, no estamos peleando con @jguaido , es con el imperialismo… El chavismo está preparado”, dijo. #EnDirecto 🔴| RUEDA DE PRENSA PSUV | @dcabellor : El autoproclamado no es un problema de nosotros; es un problema de la oposición #PuebloEnMáximaResistencia pic.twitter.com/GJqZSDnnzj — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 1, 2019 Maduradas RelacionadoLINK ORIGINAL: NoticiasVenezuela.org

