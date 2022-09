Entregan 8 CDI reparados a través del 1×10 del Buen Gobierno

Entornointeligente.com /

Foto: Prensa Presidencial

Ocho Centros de Salud Integral (CDI), han sido reparados en el estado La Guaira a través del Sistema 1×10 del Buen Gobierno.

Texto: Últimas Noticias / Foto: Prensa Presidencial

Durante un balance el presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó los avances que se han realizado a través del Sistema 1×10 del Buen Gobierno y las Brigadas Comunitarias Militares Educativas (Bricomiles).

Desde el CDI de Catia La Mar en el estado La Guaira, destacó que Brigadas comunitarias han hecho milagros por las infraestructuras del país. «Tenemos que seguir garantizando los trabajos y mantener el ritmo permanente», dijo.

En los últimos 15 días el sistema de salud de La Guaira ha realizado: 2194 hospitalizaciones 321 radiografías 87 ecosonogramas 1815 laboratorios 391 intervenciones quirúrgicas El costo de estos servicios es de más de 2 millones 907 mil dólares en el sector privado, dijo el gobernador de la Guaira, Alejandro Terán.

Foto: Prensa Presidencial

No volverán El jefe de Estado aprovechó la oportunidad para reiterar su apoyo al pueblo venezolano. «El pueblo impedirá que la oligarquía vuelva a poner la mano en el pueblo nuevamente. No me puedo quedar callado frente a la amenaza de María Corina», dijo.

El presidente dijo esto en referencia a la candidatura a la presidencia que anunció María Corina Machado.

«María Corina Machado dijo que si llega a presidenta privatiza a PDVSA, Pequiven, Sidor y la salud pública para que solo ellos tengan derecho a la salud», dijo.

Agregó que el pueblo debe hacer conciencia sobre estas candidaturas y que cada quien saque sus propias conclusiones.

«Candidaturas de las oposiciones venezolanas son una amenaza a la seguridad social, a la vida en paz, a la igualdad social», enfatizó el mandatario nacional.

Este martes la coordinadora del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró que en caso de resultar electa en las primarias de la oposición no aceptará que el Consejo Nacional Electoral (CNE) organice las presidenciales de 2024.

Indicó que dicho proceso comicial deberá realizarse de forma «abierta», además afirmó que las primarias fungirán como un acontecimiento significativo de organización cívica y fuerza ciudadana.

Machado aseveró que el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no tienen nada que ver en las presidenciales de 2024. Habló de avanzar hacia un programa agresivo y «transparente de privatización. Hay que privatizarlo todo». En lo político propone regresar a la bicameralidad y la eliminación de la reelección, refiere la entrevista.

Foto: Prensa Presidencial

LINK ORIGINAL: Alba Ciudad 96.3 FM

Entornointeligente.com