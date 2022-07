Entre uma prisão e outra

Entornointeligente.com /

O cinema português feito desde o ano Gulbenkian, há precisamente 50 anos, é um fenómeno deveras interessante e que devia ser mais bem defendido. Não se compreende que o Estado que felizmente o tem apoiado financeiramente, embora com critérios que logicamente podem e devem ser discutidos, deixe depois o seu embate com o público à mercê das chamadas leis do mercado. Principalmente porque o cinema com que compete investe não apenas na produção, mas também na promoção aquando da exibição. Claro que esse financiamento à promoção teria que entender-se como um investimento, um incentivo temporário no que poderia ambicionar ser, como agora se diz, uma reforma estrutural.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com