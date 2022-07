Entre recessão e inflação, BCE avalia subida de juros maior do que a prevista

Entornointeligente.com /

Foi há pouco mais de um mês, no final da reunião de Junho do conselho de governadores do Banco Central Europeu, que Christine Lagarde, quebrando a regra de não comprometimento prévio relativamente às decisões que irá tomar, anunciou aquilo que iria fazer na reunião seguinte , agendada para esta quinta-feira, 21 de Julho: subir as taxas de juro em 0,25 pontos percentuais. A dois dias do dia da reunião, contudo, a dúvida está instalada e aumentam os sinais de que o BCE pode, em vez da subida anunciada, ir um pouco mais longe na sua luta contra a inflação, elevando as taxas de juro na zona euro em 0,5 pontos percentuais.

