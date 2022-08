«Entre Oriente y Occidente», de Verónica León, en el MAAC

Entornointeligente.com /

El encuentro con María Verónica León , (Guayaquil, 1971), artista ecuatoriana, residente en Dubai, se llevó a cabo en el MAAC, en Guayaquil, donde mantuvimos una agradable conversación, en la cual ella me fue mostrando y explicando su obra.

L.R.- Saliste de Ecuador siendo muy joven, para irte a vivir a París, eso debe haber sido un desarraigo muy grande.

María Verónica León. ※ No. Lo veía más bien como haber arraigado en otro lado, en un sitio donde hay grandes oportunidades en el campo de la cultura y en donde he sentido muy apreciado mi arte. Extraño mucho Guayaquil, pero ahora siento que mi vida está en otro lugar.

Me hace ver primero las rocas de mar pintadas de dorado. Y las máscaras doradas, de las que dice que le llaman la atención porque ocultan las emociones. Y por eso ella quiso pintar en ellas, con dorado, las distintas emociones que el ser humano es capaz de sentir y reflejar la desesperación de nuestro tiempo, comunicándose con los ancestros, a través del oro virtual. Ese oro virtual es una simbiosis para que nuestros ancestros nos envíen los códigos que nos ayuden a vivir sanamente como ellos lo hacían, antes de que el mundo se prostituyera.

Le pregunto sobre su obra «Todo lo que es dorado pero que no es oro» , y ella me dice: «las dos protagonistas, somos mi pareja y yo. Más yo que ella, porque no le gusta mucho posar».

«Todo lo que es dorado pero no es oro». Cuando participó en la Bienal de Venecia, en 2015, exhibió su obra «Agua y oro: espejos negros apocalípticos» . Sobre ella dice:

MVL- No quise mostrar un Ecuador con imágenes pobres sino dos de sus productos que lo han hecho grande: el oro y el agua. Por eso nos auspicia «Splendor», la marca de una agua de manantial sumamente pura. Esa botella de «Splendor» es el punto de relación entre la industria y agua. Es una ópera en tres actos, azul, verde y negro, que aparentemente tienen una relación armoniosa pero que no es así. Porque son intereses capitalistas y de grupos de poder los que me hacen visualizar una especie de mesas redondas, donde existe esta amalgama, esta relación metálica de la industria que embotella el agua. Que al ser verde es el segundo acto, y alude al color verde del dinero, del que quiere controlar el destino del agua para sus intereses.

Otra de sus obras es la instalación «Milagro bilateral simétrico».

«Fue el descubrimiento de que en Marte hay dunas muy parecidas a las nuestras, lo que cambia es la coloración un poquito sepia. La llamé así porque me pareció un milagro que nuestras dunas sean tan parecidas a las de Marte. La imagen muestra a la Tierra y Marte reflejadas como espejos».

Verónica se emocionó también al mostrar el retrato de Mariuxi Frebres Cordero (la hija del fallecido expresidente León Febres Cordero), donde aparece retratada con su perrito y el fantasma de su gatito. Asegura que Mariuxi ha sido como una hermana mayor para ella y que la admira mucho por su calidad humana y la fundación de rescate animal que ella sostiene.

Aunque las primeras obras de este periodo fueron expuestas en el Centro Financiero de Dubái, después del confinamiento mundial, Guayaquil es la pionera en recibir esta exposición, según indica el Ministerio de Cultura en su página web. «El corpus de la muestra cuenta con 44 obras inéditas, dibujos de arena, acrílicos y collage, una instalación a gran escala de fotografía digital y espejo a la que ella denomina «Milagro bilateral simétrico», pues enfoca en paralelo con la Tierra, la magnificencia de las dunas de Marte», señala Cultura.

El MAAC integra la red de museos del Ministerio de Cultura y Patrimonio y está abierto al público de martes a domingo, de 09:00 a 17:00. El acceso es libre.

