Entre no repostular o buscar un escaño como diputado: Senadores proyectan su futuro ante posible fin de la Cámara Alta

Entornointeligente.com /

Múltiples son los escenarios en los que se han puesto los senadores ante la decisión de la Convención Constitucional para eliminar definitivamente el Senado y reemplazarlo por la Cámara de las Regiones en caso de que gane el apruebo el 4 de septiembre.

Muchos han sido críticos con la propia eliminación de la institución, pero además con la idea de finalizar prematuramente los periodos de los parlamentarios que fueron elegidos en 2021 por ocho años, y que solo cumplirán cuatro.

«Se pasa a llevar la decisión de la ciudadanía , quiénes nos eligieron democráticamente hace un par de meses para cumplir nuestra labor por un período de 8 años y no 4 como acordó la Convención», dijo a Emol el senador Evópoli, Sebastián Keitel , quien ingresó este año por primera vez a la Cámara Alta.

«Los senadores y senadoras recién electos por la ciudadanía son las únicas autoridades a quienes no se les va a respetar su mandato ciudadano , a pesar de haber sido electos después de la convención y con más participación ciudadana que la elección de convencionales», dijo por su parte el parlamentario DC, Matías Walker , otro de los recién electos que pasó de la Cámara de Diputados, al Senado.

Pero dentro de las definiciones que han tenido que tomar los legisladores se encuentra la posibilidad de postularse inmediatamente -de ganar el apruebo- a la Cámara de las Regiones o a la Cámara de Diputados.

Iván Moreira (UDI) , quien este año comienza su segundo periodo como senador por la región de los Lagos, aseguró que el postulará a la Cámara de Diputados. «Yo siento que hoy día de los senadores hay más voluntad y decisión de postular a la cámara de diputados y diputadas que al senado o a la cámara de regiones, que va a ser prácticamente una cámara de adorno sin el poder político que tenía», y añadió: » Al menos 10 senadores están en disposición de ser candidatos para el 2015, uno de ellos, soy yo «.

En otra línea se fue Keitel, quien se afirmó de la posibilidad de que gane el rechazo en el plebiscito de salida de la nueva constitución. «no me postularé porque ganará el rechazo y estaré los 8 años que corresponden a un senador electo de manera democrática y respetando la constitución».

Asimismo, Walker descartó la posibilidad de repostularse. «La nueva Cámara de las Regiones es un ente meramente decorativo, pues tendremos un unicameralismo de facto, con el poder concentrado en Santiago. Por lo que no postularía a una entidad donde no tendremos reales posibilidades de legislar en torno a los temas que realmente le interesan a la ciudadanía, como la seguridad».

Por otro lado, hay algunos que no tienen clara su postura, como es el caso del senador PC, Daniel Núñez , quien también aterrizó este año en la Cámara Alta. «No lo he pensado, no lo he evaluado. No he tomado una decisión todavía», mencionó, pero agregó una crítica a quienes les preocupa terminar su periodo anticipadamente.

«Es un poco sínico hoy hacerse la víctima con el término del Senado y durar 4 años cuando sabían que incluso los senadores podrían haber durado solo un año. En la convención hay una gran concesión a darle cuatro años más a esta institucionalidad y además permitirle a los que ya están, poder ir de candidatos a la nueva Cámara de Diputados o incluso a la Cámara de las Regiones» .

El senador socialista, Juan Luis Castro , también criticó el fin del senado, pero además disparó contra el gobierno. «Es el peor error de la cc, no por mí, o por lo que somos senadores, sino por la desestabilización política que puede generar. Es parte de una estrategia que contó con el apoyo del gobierno y los grupos del Frente Amplio y del Partido Comunista «, puntualizó.

Y mencionó que no está todavía pensando en una reelección. «Yo no estoy pensando en ninguna cámara futura o algo así. No estoy pensando en eso. Eso regirá a contar de 2026 entonces no estoy en plan de candidato» . ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com