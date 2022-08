Entre la memoria de estos hechos

Entornointeligente.com /

Me dice la pana Andelfo, que toca su cuatro en la esquina caliente de la Plaza Bolívar por las tardecitas, sobre la situación que vivimos, Nuestro ADN. No es perfecto, no todos somos revolucionarios de verdad probos y probados, -pero sin duda algo hay que debemos hacer. Recordé al comandante eterno cuando dijo que en todo revolucionario hay escondido un anarquista, «yo soy anarquista», o ya se les olvidó. Pero no soñemos con imposibles, ni siquiera en la tierra se implantó nunca el comunismo. Ya hay anunciada, creo salió en gaceta hoy, una nueva modificación del SICAD 2. Se viene una nueva devaluación, que vergüenza y los ladrones del SICAD, FONDO CHINO. Y las empresas de maletín que les dieron miles de millones de dólares no aparecen. 300.000 millones o más. ¿Quién puede defender esto? Inflación interminable, devaluaciones a granel, usura de comerciantes, escasez, colas, inseguridad, bachaqueo y contrabando. Aparte del mal principal corrupción e ineficiencia. Trata de conseguir hoy un caucho, una batería, un repuesto, o alguna medicina, si tienes la suerte de encontrarla no la puedes comprar por los precios tan justos. Esto no es la revolución bonita, que Chávez soñó, bueno ni siquiera se puede llamar revolución ya que no lo es. Pobre Chávez que dio la vida por su pueblo. Nos dejó un ejemplo a seguir, pero muy pocos lo siguen en la práctica. Hasta el Plan de la Patria -su póstumo legado- se modificó. Petróleo de esquisto. USA Inunda al mundo con petróleo de esquisto La Agencia Internacional de Energía señaló que EEUU superará en producción de petróleo a Arabia Saudita y a Rusia en 2016, esto como resultado del «fracking». Desde el 2008, la producción de petróleo a través de esta tecnología en la nación estadounidense ha pasado de 600 mil barriles diarios a 3,5 millones, resultando un incremento de un 30%. En 2013, señala el diario español El Confidencial, las petroleras de EEUU extrajeron 10 millones de barriles diarios, acercándose a los 10,6 millones de Rusia y los 11,5 millones de Arabia Saudita, y afectando el precio del barril, que ha bajado drásticamente este año, llegando a un promedio de $60 y dele por barril. Gente sin compromiso Has puesto el dedo en la llaga, y están en todas partes, que nos ha sucedido que no nos dimos cuenta, ahora ya puede ser demasiado tarde. Los tiempos cambian y también las personas, Diálogo-debate, convivencia, integración. Como dialogar con quien no quiere en verdad el diálogo lo usa como un fin de distracción para alcanzar sus fines el poder valido para todos los participantes… Como debatir cuando ellos de antemano están convencidos que ellos y no los demás tienen la razón de todo lo que piensan y opinan se hace muy cuesta arriba. Eres tu o soy yo todo se reduce a esto Quítate tu para ponerme yo Todos quieren repartirse la torta petrolera o lo que ahora queda pero los unos son mucho peores en sus actuaciones que los otros la historia lo ha demostrado. Tenemos salidas, si tenemos esperanza. Aún existen algunos venezolanos honestos, muy pocos por cierto, pero existen Conspiración Económica. Ya me cuesta digerir lo de la conspiración económica, que si en parte puede ser cierta ha sido debido a complicidad y complacencia de personeros del gobierno en todas las estancias. Por una parte, lenidad y complicidad e ineficiencia por otra. A esto llamamos revolución. Bueno y seguimos regalando casas y ahora son edificios de hasta diez pisos. Eso no produce ingresos ni comida, únicamente gastos, cemento y cabillas que si consigues es a precios de 400 y dele y quien va a mantener esas casas, apartamentos y edificios cuando se deterioren. Se espera que el barril de oro negro llegue a 65…..Hay para escribir una historia bien larga. Pobre comandante rodeado de alacranes Misión Vivienda. Yo, Presidente Maduro, sembraría el petróleo no en cabillas y cemento, sino en fábricas, industrias, una agricultura poderosa y una gran flota pesquera. No agotar los ingresos petroleros de todos en algo que no produce nada y que en el futuro mediato originará más gastos al gobierno, por mantenimiento de casas y edificios. Estas personas no cambian ni un vidrio si se rompe. (Lo he visto). Mientras tanto, no hay cemento, ni materiales para construcción, reparación o remodelaciones para el pueblo, el cemento si se consigue es a precios especulativos y de usura. Presidente Maduro por favor escuche. Al lado de esos edificios debería haber fábricas, grandes industrias manejadas por el pueblo, tierras en enormes extensiones para la siembra y uso de los campesinos nuestros, ganadería, para producir carne, leche, mantequilla y derivados. En un momento fue buena y necesaria la Misión Vivienda, pero los tiempos geopolíticos han cambiado. Debería ser reestructurada de otra forma actualmente. «Esta Revolución puede destruirse, los Que no pueden destruirla hoy son ellos; nosotros sí y sería culpa nuestra…» -Fidel Castro ¿En la Carraplana? La verdad es que no hay dinero en las arcas del estado, los vivos se lo llevaron aparte se los daba el estado para que importaran lo que ellos quisieron piedras chatarra, comida y medicinas pasadas de fecha, aparte está lo del fondo chino, cadivi, etc. los empresarios patriotas y de maletín están entre esos que se llevaron una paila de millones. Y ni nos dicen quienes fueron los culpables. Top Secret. Hay Luisa, en que país crees que estás viviendo. Todo sea en aras de la paz, el diálogo y la conciliación incluyente. Que felicidad Ah y Feliz Navidad, Luisa, disfruta los precios justos mientras puedas. El Corrupto Lo malo es que el corrupto de arriba, el principal que origina las corruptelas, nunca deja pruebas, tiene sus cómplices su testaferro. Todo termina castigando al chinito de recadi, o al portugués del abasto. Dónde están los de CADIVI, FONDEN, el FONDO CHINO, las empresas de maletín, quienes son……….aquí si deben haber dejado PRUEBAS a carajazos. Que pobre es nuestro ADN Entre gachupines, aventureros y desgraciados extranjeros que vienen aquí a buscar su dorado, nos tienen jodidos. Casi toda la gente buena murió en las campañas libertadoras. Si a estos les hablas de dignidad, patria, principios, moral y ética te dilapidan. Sin ser presidente, me dice mi amigo Andelfo, sin tener Mercal ni PDVAL, la lucha está en llenar los estantes con producción nacional y dejar de depender de las importaciones. Este país lo tiene todo para ser una potencia… Así se habla compadre Me gusta eso Andelfo, pero si ni siquiera fabricamos papel toilette, pañales, cauchos, baterías, atamel, acetaminofén, y lo que hacemos como computadores y celulares no los encontramos nunca en los stands, leche líquida y en polvo, muy difícil. ¿Qué nos ha pasado en estos 15 años?, tal parece que estamos gobernados por el enemigo, por la derecha fascista o sus infiltrados.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com