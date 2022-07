«Entre impuestos y cortes eléctricos quedamos sin ganancias»

Entornointeligente.com /

Dos de los más grandes enemigos del comerciante en la actualidad, han sido las dificultades para generar capital de forma regular y estable, al mantenerse en función dentro de un panorama en donde la cancelación de tributos y los inconvenientes asociados a la inestabilidad eléctrica juegan papeles protagónicos.

«Ya con las altas tarifas que debemos incluir dentro del balance mensual estamos ahorcados, realmente no generamos lo suficiente como para pagarlos y obtener ganancias, ahora imagínate como son las cosas, cuando no hay luz las ventas son mucho más bajas, pero lo que no va a disminuir son los impuestos», comentó Alexander Acevedo, administrador de una frutería de Los Teques.

Agregó que «a veces son más de dos o tres horas sin luz, pero si con bastante incertidumbre, no saber cuándo vuelve y no poder concretar un pago por la inestabilidad en las conexiones es frustrante cuando sabes que tienes cuentas que pagar como cualquier persona con responsabilidades tanto dentro del local como en el hogar./DB/at

Tags: diario avance Los Teques

LINK ORIGINAL: Diario Avance

Entornointeligente.com