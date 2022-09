Entre frases controvertidas y el episodio en el Barros Luco: Las campañas de Loncon, Bassa, Quinteros y Domínguez

Entornointeligente.com /

Roles muy disímiles ocuparon las máximas figuras de la Convención Constitucional en estos casi dos meses de campaña desde terminado el trabajo del órgano que dirigieron. La última presidenta, María Elisa Quinteros, redujo considerablemente sus apariciones en prensa y se dedicó a campañas locales, mientras que Elisa Loncon fue protagonista de varias polémicas por dichos sobre el proceso y la nueva Constitución.

En el caso de los ex vicepresidentes hay menos diferencias: tanto Jaime Bassa como Gaspar Domínguez participaron activamente de los despliegues , tanto en medios de comunicación como a nivel nacional en el caso del médico rural. Todo esto en medio de la discusión de qué tan presentes debían estar los ex convencionales en la campaña y si eso beneficiaría o perjudicaría al Apruebo.

La ex presidenta Elisa Loncon logró el mayor foco en estas semanas: se movió por todo el país e incluso visitó Francia, y varias de sus apariciones generaron el rechazo de ex constituyentes y figuras por el Apruebo, pues la acusaron de estar perjudicando la campaña por sus dichos.

La primera quincena de julio, apenas una semana y media después del fin de la Convención, Loncón participó de un conversatorio organizado por la Universidad de Chile y se refirió a los derechos sociales en la nueva Constitución.

Sobre el derecho a la vivienda, Loncon aseguró que «¿De dónde el Estado va a sacar las tierras para construir las casas a los sin casa? Vía expropiación».

En la misma conversación, afirmó que los derechos sociales se garantizarían «por la redistribución de la riqueza, porque ya no estaría concentrada en las diez familias, sino a lo largo de las regiones, que van a administrar también recursos».

Esto porque Chile se convertiría en «un Estado solidario, que va a manejar los dineros y los va a redistribuir a las regiones. Entonces hay una reorganización», dijo.

La corrección sobre la norma de expropiación

El 14 de julio, en un debate organizado por la Universidad Católica, sus palabras volvieron a resonar y debieron ser desmentidas, porque se refirió a la expropiación de tierras como voluntaria, lo que no está considerado así en el proyecto de nueva Constitución.

«Cuando la persona que tiene la tierra está de acuerdo con la expropiación, se paga un precio justo», dijo la ex convencional. La corrigió Mónica Rincón, periodista que moderaba el debate, quien remarcó que la expropiación podía suceder aunque el propietario se negara.

No obstante, Loncon insistió unos momentos más tarde y afirmó que «acá en la norma dice que va a depender de quién quiera esa expropiación y si no se quiere, no se hace, no se va a realizar». Luego, en EmolTV, la ex presidenta del órgano constituyente abordó las razones que las personas tendrían para votar Rechazo y dijo que algunos rechazan porque «me dicen que hay que rechazar».

La semana pasada, Loncon estuvo presente en actividades en Francia, donde fue consultada por la nueva Carta Magna y el proceso constituyente. Allí dijo otra de las frases que generaron revuelo en la campaña: aseveró que el Senado se eliminó entre otras cosas porque estaba conformado por «una elite casta donde se repetían siempre los mismos apellidos».

El episodio más reciente fue esta semana en una transmisión en vivo de Facebook de «Alto Biobío Aprueba», cuando Loncon criticó a los mapuche que optarían por rechazar la nueva Constitución. «Los mapuche, ni nadie, ni un pehuenche, debiera tener ninguna razón para rechazar la nueva Constitución, porque por primera vez nuestras voces, palabras, nuestra historia y nuestra lucha están escritas. Si hoy día están rechazando es porque han seguido las mentiras de la derecha», aseguró.

Las frases de Bassa en campaña: pecaron de «ingenuos»

El ex vicepresidente Jaime Bassa también se movilizó por distintos puntos del país difundiendo contenidos del texto, pero sus apariciones más recordadas estuvieron en medios de comunicación. El 23 de agosto, el académico fue consultado por las estrategias del Apruebo en Última Mirada, de CNN, y afirmó que como convencionales pecaron de «ingenuos» al «no dimensionar adecuadamente la respuesta y la incidencia que iba a venir desde los poderes fácticos que defienden el statu quo».

En esa misma conversación, comentó sobre el funcionamiento de la Convención que «hemos visto es que la ciudadanía está conforme en el sentido de que es una representación lo más cercana que hemos tenido a la diversidad del país».

El mismo día, en el matinal de Chilevisión, se enfrascó en una discusión con el ex convencional Ruggero Cozzi (RN) sobre la naturaleza de Carabineros y sus cambios en el proyecto de nueva Constitución.

«Su desmilitarización significa que el ciudadano deja de ser enemigo de Carabineros, porque la tarea es que estén al servicio de la ciudadanía. Van a seguir siendo uniformados, jerarquizados, seguirán portando armas, pero la lógica amigo-enemigo la dejamos para las fuerzas militares» , dijo, ante lo que fue duramente cuestionado por aseverar que los Carabineros veían como «enemigos» a la ciudadanía.

El sumario por la actividad en la que participó Domínguez

Gaspar Domínguez, en tanto, ha estado desplegado en todo el país como parte del comando ApruebaxChile, que lo designó como vocero en materias de salud.

En medios de comunicación ha hecho apariciones más bien esporádicas y relacionadas a ese tema, por ejemplo como lo hizo en el programa #100Indecisos de Mega, donde participó junto a la diputada Helia Molina.

A fines de julio se vio envuelto en una situación que tiene consecuencias hasta hoy: se conoció una charla en el Complejo Asistencial Barros Luco Trudeau a la que acudió como exponente tras ser invitado en el marco de una actividad «obligatoria» para los funcionarios, y Contraloría solicitó un informe al hospital por eventual «citación obligatoria con fines políticos para tratar temas relacionados con la propuesta de nueva Constitución».

La semana pasada, el ente contralor ordenó un sumario y un procedimiento disciplinario en el recinto.

El bajo perfil de Quinteros

Finalmente, la ex presidenta María Elisa Quinteros bajó sustancialmente el número de apariciones en medios de comunicación y se ha dedicado mayormente a hacer campaña en la Región del Maule, a la que pertenece.

Una de sus últimas apariciones fue el discurso que entregó el 4 de julio durante el cierre del proceso, cuando dijo sobre el texto que «sabemos que es perfectible, y esperamos sea el piso mínimo que contribuya a consolidar una sociedad con mayor equidad, fundada sobre fuertes bases éticas».

No obstante, en las últimas semanas quedó ligada a una investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público por la impresión del texto constitucional a cargo de Segpres. La semana pasada, el abogado querellante de la causa solicitó que Quinteros declarara por la impresión de 240 copias en lenguas originarias, que habrían sido contratadas cuando la Convención ya había cesado sus funciones. ¿Encontraste algún error? Avísanos

