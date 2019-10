Entre diamantes y rubíes: detalles de las coronas que lucieron las reinas en Tokio

Entornointeligente.com /

Máxima Zorreguieta de los Países Bajos, Letizia de España, Mary de Dinamarca, Victoria de Suecia y Matilde de Bélgica lucieron sus mejores tiaras en un banquete en honor al nuevo Emperador de Japón. Los diseños Letizia de España, Máxima de Holanda y Matilde de Dinamarca con sus coronas en el banquete de Tokio (AFP) Máxima Zorreguieta de los Países Bajos, Letizia de España, Mary de Dinamarca, Victoria de Suecia y Matilde de Bélgica estuvieron reunidas en un mismo lugar: Tokio. El motivo de su visita al país asiático fue rendir honor al nuevo emperador de Japón. Las reinas y princesas lucieron sus mejores atuendos de diseñador. El evento principal tuvo lugar en la Sala de Pinos del Palacio Imperial. Tanto las damas como los hombres deslumbraron con sus looks y tiaras en honor al emperador y a la emperatriz que los esperaban en un suntuoso banquete donde se tocaba música tradicional de la corte japonesa y se permitía a los invitados tener una vista más cercana del trono. Según los medios locales, la cena era de estilo japonés y el menú incluía abulón al vapor, salmón ahumado, espárragos envueltos con carne de res, plato de natillas de huevo al vapor “chawanmushi” y sopa clara con langosta japonesa y champiñones matsutake. Los miembros de la realeza se aseguraron de que sus vestidos estuvieran a la altura del banquete y cada una de las mujeres eligió la tiara perfecta y el vestido indicado para la gala. Una por una, los detalles de cada tiara y vestido. Máxima Zorreguieta Un diseño by Jan Taminiau y la tiara firmada por Mellerio Ruby Parure (Photo by Pierre Emmanuel DELETREE / POOL / AFP) Para este banquete, la argentina Máxima Zorreguieta eligió un diseño en rojo en degradé con escote barco y manga corta con dibujos geométricos del diseñador Jan Taminiau, que acompañó con una impresionante tiara firmada por Mellerio y joyas de la misma casa francesa. La tiara era de diamantes y rubíes, junto con la pulsera, un collar tipo choker y una pulsera a juego. Letizia de España El rey Felipe de España junto a su esposa la reina Letizia que lució un vestido rosa de Carolina Herrera y una tiara de 500 diamantes de Fleur de Lys (Photo by Pierre Emmanuel DELETREE / various sources / AFP) Por su parte, Letizia Ortiz lució una increíble tiara diseñada por Fleur de Lys confeccionada con 500 diamantes y es considerada la más impactante de las joyas reales españolas. La reina la acompañó vistiendo un diseño de Carolina Herrera en rosa con flores blancas y aros circulares de Joyas de Pasar. Victoria de Suecia La princesa Victoria de Suecia con un diseño de Elie Saab y la tiara de laurel junto a su padre Carlos (Photo by Pierre Emmanuel DELETREE / POOL / AFP) La princesa de Suecia, acompañada de su padre Carlos, para el banquete de Tokio optó por el mismo vestido de Elie Saab que lució en el 70 cumpleaños de su padre. De mangas largas y cuello cerrado, en color nude y bordado, la princesa resaltó su atuendo con la elección de su tiara. Esta fue heredada por su tía abuela la princesa Lillian de Suecia en 2013 y es una corona de laurel con incrustaciones de diamantes. Mary de Dinamarca El príncipe Federico junto a la princesa Mary de Dinamarca (Photo by David MAREUIL / POOL / AFP) Mary de Dinamarca en Tokio recibió todas las miradas al bajar del auto con una espléndida capa de lentejuelas firmada por el diseñador danés Jesper Hovring. De color rosa palo y strapless, con algunos apliques de flores, la princesa danesa completó el look con una tiara eduardiana . Esta pieza presenta diamantes, rubíes y espinelas en plata y oro. Matilde de Bélgica El rey Felipe de Bélgica junto a la reina Matilde con su tiara de las Nueve Provincias (Photo by David MAREUIL / POOL / AFP) La reina Matilde de Bélgica lució la tiara de las Nueve Provincias en forma de vincha. La tiara fue regalada a la princesa Astrid de Suecia en su boda con el futuro rey Leopoldo de Bélgica en 1926 y está realizada con incrustaciones de diamantes . Para acompañar el vestido, Matilde optó por un vestido de encaje, con escote cuadrado y mangas largas en color dorado. SEGUÍ LEYENDO: El accesorio que lució Meghan Markle para rendir homenaje a Harry y a Archie en el US Open Por qué el blanco se convirtió en el color preferido de Meghan Markle para ocasiones especiales Cómo es el vestido que Letizia le copió a Juliana Awada

