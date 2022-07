Entre arreglos de partidos y casos de dopaje: Los castigos que han envuelto al tenis chileno en los últimos años

Entornointeligente.com /

Sin duda una de las noticias de la semana en el tenis chileno es la suspensión por siete años y cinco meses de Michel Vernier. El nacional de 29 años y 730 del mundo admitió cometer el delito de arreglo de partidos y su carrera parece terminar.

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis publicó ayer martes un comunicado en el que daba a conocer la sanción para Vernier, quien además deberá pagar una multa de 15 mil dólares.

El criollo había ganado su primer futuro en noviembre de 2021 en Cundinamarca, Colombia, y no juega desde fines de marzo en un M25 en Medellín.

Sin embargo, en cuanto a escándalos en los últimos años en el tenis chileno, este caso no es el único. Entre amaño de partidos y casos de dopaje, ya van varios…

Juan Carlos Sáez, 2019

Hace tres años, el tenista chileno Juan Carlos Sáez fue sancionado por 8 años y multado con 12.500 dólares por violar el programa anticorrupción del tenis.

Sáez, en ese época estaba 1082 del ranking ATP, fue acusado de no cooperar con una investigación de la Unidad de Integridad del Tenis (TIU), «sobre posibles violaciones del Programa Anticorrupción del Tenis (TACP), y de no denunciar un enfoque corrupto».

Se le acusó también de no prestar su celular para averiguaciones y además admitió haber recibido una propuesta para un caso de apuestas en un torneo futuro en Chile , del que no informó a la entidad correspondiente.

Una vez conocido el castigo, «Juanka» se descargó a Emol : «Lo único que puedo decir que señalan ranking y yo ya casi un año que no compito porque me casé y me vine a vivir a Estados Unidos. Me retiré por lo mismo, por plata (…) a los tipos les pica el ‘orto’ porque sigo teniendo ranking y ya no juego».

Saéz, cuyo mejor ranking fue 230, ya había admitido en 2016 a El Mercurio que «se me han acercado muchas personas para ofrecerme eso (arreglo de partidos), pero la verdad nunca acepté, más por miedo, ya que siempre, tarde o temprano, se descubren estas cosas».

Mauricio Álvarez-Guzmán, 2019

El 15 de marzo, en medio de varios escándalos de corrupción que sacudían al mundo del tenis, el chileno Mauricio Álvarez-Guzmán fue sancionado de por vida sin jugar por arreglo de partidos.

La Unidad de Integridad del Tenis acusó al representante del criollo de ofrecer mil euros a un rival en 2016 para que se dejara perder un set.

«El tenista chileno Mauricio Álvarez-Guzmán recibió una prohibición de por vida para jugar tenis profesional luego de ser declarado culpable de amaño de partidos y delitos de corrupción asociados , que violan el Programa de Lucha contra la Corrupción del Tenis (TACP)», decía el comunicado.

Álvarez-Guzmán, nacido en Inglaterra, llegó a ser 1050 del ranking ATP y además se le acusó también de comprar un wild card para jugar un torneo futuro en Turquía en 2016.

El nacional, de 31 años en ese entonces, desarrolló su carrera en futuros y Challengers y nunca consiguió dar un salto de calidad en más de 13 años como profesional.

Nicolás Jarry, 2020

El 14 de enero de 2020 se destapó una bomba. Nicolás Jarry, 78 del mundo en ese entonces , era suspendido provisionalmente por uso de «sustancias prohibidas».

Las sustancias eran ligandrol y stanozolol, las que se encontraron en su orina tras un control en las finales de la Copa Davis en 2019.

Pese a alegar su inocencia, luego de tres meses se conoció que la sanción eran 11 meses de suspensión para Jarry. Arriesgaba hasta cuatro años de castigo, por lo que incluso se pudo calificar de «positivo».

» Han sido meses de profundo dolor, y aunque honestamente se siente un poco injusto todo lo que ha pasado, estoy intentando aprender lo que más puedo de esta situación , y sé que a fin de cuentas será una lección de esas que te deja la vida, de la que sin duda pretendo salir mucho más fuerte», dijo tras conocer el tiempo que estaría suspendido.

Además, tuvo la «suerte» de que justo llegó el coronavirus y no se perdió demasiados torneo s, aunque sí le costó volver a tomar ritmo.

Jarry, sin ranking, volvió al circuito un 13 de noviembre de 2020. Perdió ante el peruano Nicolás Álvarez en el Challenger de Lima.

De ahí en más, ha ganado un par de torneos Challengers y hoy está 118° del orbe, cada vez más cerca de volver al top 100.

Bastián Malla, 2022

El 3 de mayo de este año, un caso de dopaje impactaba al tenis chileno. Bastián Malla daba positivo por marihuana tras un control en marzo pasado antes del Challenger de Santiago y era suspendido provisionalmente.

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis comunicó la suspensión, aunque el cannabis no es una sustancia de gravedad si se demuestra que no consumió durante hasta un día antes de empezar a competir.

Finalmente, diez días después, la misma entidad comunicó mediante su sitio que la sanción final fue de solamente un mes y que el chileno aceptó tomar un tratamiento.

«La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) ha confirmado que Bastián Malla, un tenista chileno de 26 años, ha aceptado un cargo en el marco del Programa Antidopaje de Tenis (TADP) de 2022 por la presencia de Cannabis», manifestaron.

Malla, campeón del mundo sub 14 junto a Cristian Garin en 2010, además alegó que no consumió pensando en mejorar su rendimiento .

Hoy, el chileno de 26 años está 668 del ranking ATP y su castigo ya se cumplió. Hace varios meses que no juega.

Bárbara Gatica, 2022

El 22 de junio se destapó otro caso de doping con chilenos involucrados. Esta vez era Bárbara Gatica (165 en dobles y 211 en singles), la número 1 de Chile en ese entonces.

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis comunicaba que tras un control de dopaje realizado en el WTA de Bogotá, en abril de 2022, se encontró boldenona en su organismo, una sustancia prohibida.

En esa ocasión, Cristián Ramírez, presidente del Tribunal de Experos en Dopaje , le dijo a Emol que «la boldenona es un esteroide anabólico desarrollado para mejorar el desempeño físico y aumentar el peso y la masa muscular. Ojo que ya hay casos de deportistas que han zafado del doping ya que a pollos y ganados también se les suministra veterinariamente. Arriesga hasta 4 años de suspensión «.

Luego de saberse la noticia, fue la propia Gatica la que mediante redes sociales se descargó y acusó inocencia.

«El mes pasado recibí una de las noticias más difíciles de mi carrera. La Federación Internacional de Tenis identificó una sustancia prohibida (boldenona) en mi muestra de orina. Nunca he hecho uso intencionado de ninguna sustancia prohibida y me tomo muy en serio mis responsabilidades como deportista profesional. Como tal, nunca pondría deliberadamente en riesgo mi carrera y reputación «.

Gatica no ha vuelto a jugar y aún así, esta semana llegó al 201° del ranking en singles, su mejor ubicación histórica. Sigue siendo la 1 de Chile. ¿Encontraste algún error? Avísanos

