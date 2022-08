Entérate: Tom Hanks estrena su videojuego en formato trivial

Entornointeligente.com /

El actor Tom Hanks estrena este viernes 2 de septiembre 2022, su videojuego en formato trivial, titulado «Hanx 101 Trivia», para el servicio exclusivo Apple Arcade.

La información la dio a conocer el gigante tecnológico desde su página web.

«Hanx 101 Trivia», el primer juego que pone a prueba a los usuarios ante un total de 58.000 preguntas.

Las mismas están categorizadas bajo los apartados de «historia, ciencia, geografía, comida, arte, negocios y tecnología», detalló Apple.

Este videojuego cuenta con la opción de jugar en solitario o formar equipos para desafiar a la máquina.

Por cada pregunta acertada se acumulan puntos y también se ganan comodines.

El papel de Tom Hanks De acuerdo a los reseñado por Apple, Hanks se encarga de la narración.

Además precisó que el actor también participó en el desarrollo de este videojuego, que estará disponible a partir del viernes en teléfonos móviles, ordenadores, tabletas y televisiones que usen el sistema operativo Apple.

— Apple Arcade (@AppleArcade) August 30, 2022 Esta no es la primera vez que Hanks trabaja con Apple, ya que estuvo detrás del lanzamiento de Hanx Writer, una aplicación gratuita que simula el funcionamiento de una máquina de escribir con sonido de teclas incluido en 2014.

