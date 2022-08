¡ENTÉRATE! ¿Quién es el hombre mayor con el que bailó Mariam Habach muy pegaditos? (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

En las redes sociales un video de la ex reina de belleza bailando con un hombre mayor desconocido causó muchos comentarios por parte de los internautas. Mariam Habach , reconocida ex reina de belleza venezolana, es una de las venezolanas más seguida por los internautas luego de su participación en el Miss Venezuela 2015. Aunque la criolla no logró la corona universal durante su reinado, sí logró alcanzar una gran cantidad de seguidores que a diario están comentando sobre todo lo que hace.

Fue justamente esto lo que sucedió luego de que Habach se viera en un video bailando con un hombre mayor desconocido , que logró despertar la curiosidad entre los internautas.

En el material se le ve a la modelo muy alegre y casual mientras se mueve al ritmo de la música y sonríe para su acompañante, quien también se ve contento. Ambos se encuentran en medio de mucha gente.

Luego de que varios preguntaran acerca de la identidad del hombre en cuestión, fue ella misma en un comentario la que se encargó de revelar la identidad asegurando que se trataba del Dr. Chema Colmenarez, «uno de los hombres en el área de la salud más importantes» añadiendo que es «el más duro en implante coclear (…) por supuesto también tocuyano».

Redacción GossipVzla

