¡Entérate! Primer tráiler de Black Adam con Dwayne Johnson

Entornointeligente.com /

Dwayne Johnson toma el papel protagónico del tráiler de Black Adam, la próxima película del DCEU que presentará al antihéroe titular.

Black Adam ha sido durante mucho tiempo un proyecto esperado en que ahora actor ha demostrado sus pasiones a flor de piel, ha sido muy abierto sobre el proceso de producción de la esperada película.

Johnson protagonizará la película junto a Noah Centineo, Aldis Hodge, Quintessa Swindell y Pierce Brosnan, que formarán parte de la Sociedad de la Justicia de América.

Están preparados para interpretar a los héroes Atom Smasher, Hawkman, Cyclone y Doctor Fate, respectivamente.

Artículos Relacionados Johnny Depp se da de alta en TikTok y pide «seguir…

Luis Rodriguez Jun 8, 2022 ¡Escandalo! Bad Bunny una vez más a los tribunales

Luis Rodriguez Jun 8, 2022 Sarah Shahi, Marwan Kenzari y Mo Amer también serán protagonistas. Black Adam servirá como una especie de historia de origen para el personaje de Johnson , ya que explorará los inicios del personaje al tiempo que lo reintroducirá 5.000 años después, cuando fue liberado de su prisión.

Ahora, Warner Bros. ha lanzado el primer tráiler oficial de Black Adam.

As promised, our world premiere @BlackAdamMovie trailer.

This passion project has become my DNA and the hierarchy of power in the DC Universe will change.

The world needed a hero.

It got BLACK ADAM⚡️

Rage. #ManInBlack #JSA @SevenBucksProd @WBPictures @DCComics pic.twitter.com/T065YDEcIB

— Dwayne Johnson (@TheRock) June 8, 2022 También lee: Se filtran imágenes de Érika Schwarzgruber con otra novedad en su cuerpo

LINK ORIGINAL: Reporte Confidencial

Entornointeligente.com