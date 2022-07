¡Entérate! Los videos publicados en Instagram serán Reels

Entornointeligente.com /

Adam Mosseri, director de Instagram, publicó un video en su cuenta de Twitter en el que explica que la red social de de fotografías de Meta decidió que todos los vídeos que se suban a la plataforma serán transformados en Reels.

Asimismo, explicó que los vídeos que se suban podrán ser tratados como si fuesen un Reel.

En este sentido, se añadió que las condiciones para que la transformación de los videos se den, es el vídeo debe durar menos de 90 segundos.

De igual forma, se explica que la cuenta de Instagram desde la que se publique el video, deberá ser publica.

Si se dan estas dos casuísticas el vídeo será automáticamente transformado en un Reel.

Instagram y su rivalidad con Tik-Tok Para nadie es un secreto que la plataforma de Instagram cuenta con una gran rivalidad con Tik-Tok desde la llegada de esta red social.

Teniendo en cuenta que el formato por el que triunfa y triunfó Tik-Tok son los vídeos cortos.

Por su parte, Instagram replicó el formato de vídeos cortos de esta red social, creando los llamados Reels.

📣 Reels Updates 📣

We’re announcing new features making it easier and more fun to collaborate, create and share Reels. These updates include:

※ Reels Video Merge

※ Reels Templates

※ Remix Improvements

※ Dual Camera

Check them out and let me know what you think 👇🏼 pic.twitter.com/XZUiqmANSX

