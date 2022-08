Entran en vigencia nuevos manuales de procedimientos y las  tarifas de los servicios

Entornointeligente.com /

Se trata de la simplificación de los Procedimientos de la Sección de Inspecciones Técnicas y Visado de Proyectos de la dirección a su cargo.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) anunció a la ciudadanía que, a partir del próximo lunes 15 de agosto, empiezan a regir en todo el país los Nuevos Manuales de Procedimientos y las nuevas tarifas de los servicios que brinda la institución, aprobados recientemente por el Patronato.

Era necesario actualizar las tarifas vigentes, que datan del año 2013, para llenar algunos vacíos y generalidades, lo que se ha logrado con la Nueva Gaceta de Cobro, que es más amigable para el usuario, pues está más detallada y especifica en los temas que son competencia de la DINASEPI.

Esta estandarización y simplificación del procedimiento para la elaboración, presentación y revisión preliminar de planos de nuevas construcciones ayuda a agilizar los proyectos, lo que será beneficioso para la reactivación económica, uno de los objetivos de la administración del presidente Laurentino Cortizo Cohen.

Tanto la Resolución No. 057-2022 de 7 de abril de 2022, Por medio de la cual se modifican cuatro Manuales de Procedimientos como la Resolución No. 065-065-2022 de 5 de julio de 2022, por medio de la cual se aprueba la modificación de la Tarifa por Servicios que Presta la Institución, cumplieron con el requerimiento de publicación en la Gaceta Oficial. La primera aparece publicada en la Gaceta Oficial Digital No. 29550-A y la segunda en la Gaceta Oficial Digital No 29588.

Los usuarios interesados en consultar el contenido de ambas resoluciones pueden ingresar a la página web de la institución: www.bomberos.gob.pa y a la Gaceta Oficial Digital: www.gacetaoficial.gob.pa/

