Entradas para el All Star Game superarán los 600 dólares

Caracas.- Este 19 julio, las grandes estrellas de la Major League Baseball (MLB) se encontrarán para celebrar una edición más del All Star Game en el Dodgers Stadium, de Los Ángeles. Un evento cuyo costo de las entradas superará los 600 dólares.

Este es uno de los eventos deportivos más esperado a nivel mundial anualmente, y en ocasión a esta edición del 2022, que contará con grandes astros del beisbol americano, las entradas han aumentado sobre el 80% de su valor con respecto a la edición pasada.

El periodista Bob Nightengale, columnista del USA Today, dejó dicha información colgada en su red social de Twitter, donde informó que el precio promedio de la entrada regular estará girando al rededor de los 650 dólares, 100$ más con respecto a los tickets de la edición anterior que se celebró en el estadio local de los Rockies de Colorado en el Coors Field.

Ticket prices for the #MLB All-Star Game at Dodger Stadium next week are currently at a record highs, according to TickPick. The average ticket price is $650, 83% higher than last year and 18% higher than the previous record set in 2016 at Petco Park in San Diego.

— Bob Nightengale (@BNightengale) July 13, 2022

El criollo Miguel Cabrera, es uno de los latinoamericanos convocados para el All Star Game. Esta será la 12ª edición en la que el astro del beisbol participa, y dijo que para él participar en esta festividad deportiva, junto a las grandes estrellas de este deporte, será «asombroso».

El Dodgers Stadium se encuentra en el top 3 de los All-Star Game más caros en la historia, luego de superar en 2016 al Petco Park en La Ciudad de San Diego, por un 18%.

LINK ORIGINAL: El Universal

