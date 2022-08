Entradas Harry Styles para Madrid y Barcelona: precios, fechas, preventa y cómo comprar tickets para los concierto

Entornointeligente.com /

E l famoso cantante Harry Styles ha desvelado nuevos lugares de su gira ‘Love On Tour’ y lo que era una suposición se ha confirmado, vuelve a Europa. El joven, que actualmente se encuentra en plena gira por los Estados Unidos, ha anunciado hace pocas horas que el aáo que viene actuará en suelo espaáol. Por un lado, el 12 de julio en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona y por otro, el 14 de julio en el nuevo Espacio Mad Cool de Madrid con Wet Leg como artista invitado.

Su última actuación en Espaáa se produjo en el Wizink Center de Madrid el 29 de julio y, sin duda, no defraudó. El artista realizó un show impresionante con el que la gente no solo disfrutó sino que se evadió de todo lo demás. Lo sorprendente ha sido volver a actuar en Barcelona, ya que no lo hacía desde 2018. De esta manera, la gente lo espera con ansias y muchísimas ganas con el fin de disfrutar de un concierto único .

