Entra en vigor prohibición de importar armas de fuego en Canadá

Entornointeligente.com /

La medida tiene como objetivo acelerar el esfuerzo federal para limitar la cantidad de armas de fuego y la violencia armada en el país.

Las personas y las empresas ya no pueden importar armas de fuego cortas a Canadá, con excepciones limitadas desde este viernes, al entrar en vigor una prohibición federal al respecto.

LEA TAMBIÉN:

México defiende soberanía energética frente a EE.UU. y Canadá

La medida anunciada a principios de este mes tiene como objetivo acelerar lo que Ottawa llama un pilar clave del esfuerzo federal para limitar la cantidad de armas de fuego en Canadá.

En mayo pasado, el Gobierno de Justin Trudeau anunció un plan para congelar la importación, compra, venta o transferencia de armas de fuego con el propósito de disminuir la violencia relacionada con las armas de fuego.

À compter d’aujourd’hui les particuliers et entreprises ne peuvent plus importer d’armes de poing au ����, une décision qui accélère un élément clé de l’effort visant à limiter le # d’armes de poing au pays, maintenant plus d’un million ⁦ @JimBronskill ⁩ https://t.co/rLMe54hZAN

— PolySeSouvient / PolyRemembers (@Polysesouvient) August 19, 2022 La medida sería parte de un paquete más amplio de control de armas de fuego que permitiría la eliminación automática de las licencias de armas de las personas que cometen violencia doméstica o participan en acoso criminal, como el acecho, así como aumentar las penas máximas por contrabando y tráfico de armas de diez a 14 años.

La prohibición temporal que se inicia este viernes durará hasta que se apruebe una congelación permanente en el Parlamento y entre en vigor como medida definitiva.

El grupo de control de armas PolySeSouvient celebró la medida provisional y dijo que se trataba de un paso que retrasaría la expansión del mercado de armas de fuego.

As of today, individuals and businesses are prohibited from importing restricted handguns into ����, with limited exceptions.

The fed govt is also investing $312M from Budget21 to bolster law enforcement and counter illegal gun smuggling at the border. https://t.co/VDqPL9OkwH

— Marco Mendicino (@marcomendicino) August 19, 2022 Según el Gobierno canadiense, congelar la cantidad de armas de fuego hará que las personas estén más seguras. Señaló que fueron el tipo de arma más grave presente en la mayoría de los delitos violentos relacionados con armas de fuego entre 2009 y 2020.

Fin des permis d’importation des #armes de poing. Merci ⁦ @melaniejoly ⁩ & ⁦ @marcomendicino ⁩ pr avoir écouté chefs de police, maires et citoyens. Moins d’armes sur le marché, moins de risques. ⁦ @Polysesouvient ⁩ #polqc #polcan #Senca https://t.co/XBtfSwIJxX

— Sen. Pierre J. Dalphond, Québec (@DalphondPierre) August 19, 2022 De acuerdo a PolySeSouvient, de más de 107.000 hechos de violencia doméstica registrados en Canadá en 2019, arrojaron la estadística de que los episodios relacionados con armas de fuego tiene cinco veces más probabilidades de ser fatales que los no relacionada con armas de fuego.

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com