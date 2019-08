Entra en vigor ley que limita protestas en el estado mexicano de Tabasco

Entornointeligente.com /

México, (EFE).- La ley que limita las manifestaciones y protestas en el estado mexicano de Tabasco, sureste del país, entró en vigor este jueves al ser publicada en el Periódico Oficial del Estado.

La llamada “Ley Garrote”, una reforma del Código Penal de la entidad, fue aprobada el pasado lunes por el Congreso estatal con los votos del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido fundado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Dicha modificación legal impondrá penas de cárcel de entre 6 y 13 años a quien impida “el libre tránsito de personas y vehículos, maquinaria, equipo especializado o similares para la ejecución de trabajos y obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación”.

El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, ha dicho en distintas oportunidades que no se trata de una norma represiva y argumentó que su objetivo es limitar “la extorsión y chantaje” de grupos sindicales, pero quienes se oponen creen que va mucho más allá.

Este jueves en su conferencia de prensa de todos los días, el presidente López Obrador dijo que es necesario que haya orden en la entidad “porque había una situación de anarquía y de corrupción, de extorsiones y eso no se puede permitir”.

Consideró que ese tipo de actos no son por una causa justa y es más bien “un modus operandi” para “chantajear para obtener recursos, para obtener dinero, porque proliferaron grupos, supuestamente sindicatos, que no tienen fundamento legal y se dedicaban a extorsionar”.

El mandatario espera que en el caso de Tabasco y en otros estados no haya extorsiones y que los dirigentes de sindicatos que actúan de esa manera “vayan entendiendo que ya no se puede estar pidiendo ‘moches’ (partidas), o estar chantajeando, extorsionando, que eso no está bien visto, eso no se va a aplaudir, no se va a permitir”.

La postura de López Obrador, quien asumió el poder el 1 de diciembre de 2018, ha generado críticas pues él mismo, durante décadas, lideró como opositor manifestaciones y bloqueos tanto en Tabasco, su estado natal, como en la capital y el resto del país.

