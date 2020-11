EntornoInteligente | YouTube registró caída mundial por casi dos horas

“Si tiene problemas para ver videos en YouTube en este momento, no está solo: nuestro equipo está al tanto del problema y está trabajando para solucionarlo. Seguiremos aquí con las actualizaciones “, publicaron

Desde las 7 de la noche de este miércoles, y por casi dos horas, se registró una caída en la plataforma de videos en línea YouTube , así lo señaló la página especializada Downdetector, la cual registra hasta el momento más de 6 mil reportes de usuarios.

El 90 por ciento de los casos reportados estuvieron relacionados a problemas de carga de los videos dentro de la página.

La plataforma registró problema en todas sus versiones: página web, móvil, tablets y televisores inteligentes. El servicio se reestableció hacia las 9 de la noche de este miércoles.

Así mismo, en la red social Twitter miles de usuarios reportaron fallas en diferentes partes del mundo, incluso la etiqueta #YouTubeDown fue una de las principales tendencias con más de 180 mil mensajes haciendo referencia al tema.

Así lucía la plataforma de video en su versión web.

Foto: EL TIEMPO

Sobre las 7:30 p. m., la plataforma de videos de Google a través de su cuenta en Twitter aseguró que estaban trabajando para solucionar la caída, pero no dio a conocer las razones del problema que se registró por casi dos horas.

“Si tiene problemas para ver videos en YouTube en este momento, no está solo: nuestro equipo está al tanto del problema y está trabajando para solucionarlo. Seguiremos aquí con las actualizaciones “, publicaron.

If you’re having trouble watching videos on YouTube right now, you’re not alone – our team is aware of the issue and working on a fix. We’ll follow up here with any updates.

— TeamYouTube (@TeamYouTube) November 12, 2020 Así mismo, YouTube publicó un comunicado en donde indicó que los problemas fue en “YouTube, YouTube TV, YouTube Music y YouTube Kids”.

La gran mayoría de fallas fueron reportadas desde Estados Unidos y Latinoamérica. Pero, usuarios en Asia y Europa también expresaron problemas dentro de la página de video.

Aquí esperando a que YouTube cargue #YouTubeDOWN pic.twitter.com/8fnQY4jSHl

— Rob Diaz (@RobDiaz88) November 12, 2020 YouTube, lanzada en mayo de 2005, es una de las páginas más vistas en el mundo y hace parte de la compañía de tecnología Google. Actualmente, registra más de 2 mil millones de usuarios a nivel global.

