Primoz Roglic, con ventaja sobre Richard Carapaz en los duelos de pruebas contrarreloj

Quito – La Vuelta a España disputa este martes la prueba contrarreloj , jornada que provocará cambios en una clasificación general que tiene a Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) como líder y portador de La Roja, seguido del esloveno Primoz Roglic, quien lidera las diputas de crono ante el ecuatoriano.

La jornada de este martes entre Muros y el Mirador de Ézaro tendrá 33,7 kilómetros de recorrido , de estos 31,9 km son planos y los últimos 1,8 km serán en ascenso con una inclinación promedio del 14,8 % para cerrar con premio de montaña de tercera categoría.

Carapaz lidera La Vuelta a 10 segundos de Roglic. El ecuatoriano está a 32 s de Hugh Carthy (EF Pro Cycling) y 35 s de Dan Martin (Israel Start-Up Nation), una clasificación que con la contrarreloj podría sacudirse.

El duelo de la crono gira en torno a Carapaz y Roglic, que en cuanto a enfrentamientos desde el 2016, cuando el ecuatoriano entró al circuito profesional, se registran 14 pruebas contrarreloj en carreras en las que el ecuatoriano y Roglic han coincidido, todas con resultados a favor del corredor del Jumbo-Visma.

Aunque con mejores tiempos y posiciones para Roglic, ninguno de esos enfrentamientos ha sido en pelea directa para decidir un liderato de prueba , fuera de la lucha en el Giro de Italia de 2019 cuando Carapaz llegó a la crono y etapa final en Verona a defender la maglia rosa, con Roglic entre una lista de opcionados, pero en cuarto lugar y a 3 min 16 s del tricolor.

De estos enfrentamientos, en 13 pruebas Roglic termina en el Top 10 , y solo en la séptima etapa de la Tirreno-Adriático del 2019 cierra en puesto 11, posición que es la mejor conseguida por el ciclista ecuatoriano, con Roglic como ganador en esa novena etapa del Giro de Italia del 2019

Vuelta a España: Así están las clasificaciones de la etapa 12 y general, con Richard Carapaz líder otra vez Esa jornada fue un trayecto entre Riccione y San Marino, se corrieron 34,8 kilómetros, 1.100 metros menos que el trazado que se disputará camino a Ézaro . En San Marino, Roglic registró tiempo de 51 min 52 s, con Carapaz a 1 min 55s. En esa edición se midieron además en la primera etapa, ganada por el esloveno y con la Locomotora en puesto 14.

El último registro de una contrarreloj entre Carapaz y Roglic es del Tour de Francia de este año , en la etapa 20, con el peor de los recuerdos para el esloveno que perdió, en esa jornada, el título de la Grande Boucle

En el registro quedó que el del Jumbo cubrió el tramo de 36,2 kilómetros entre Lure y La Planche des Belles Filles en 57 minutos y 49 segundos, mientras el ecuatoriano del Ineos en 1 h 3 min 48 s . Carapaz no peleaba la general y al final se ubicó en puesto 13, en su debut en la ronda gala

“La contrarreloj es muy difícil. Me he preparado lo mejor que puedo para eso, manteniéndome lo más tranquilo posible, y creo que lo voy a hacer bien. En la última semana todavía nos quedan muchos kilómetros por recorrer y muchas montañas por escalar”, comentó Richard Carapaz este lunes, en la segunda jornada de descanso para la caravana

Después de la contrarreloj quedarán cinco etapas, en las que solo la penúltima, en ascenso a La Covatilla podría marcar una diferencia, luego de tres etapas con bajo relieve y antes de la final que servirá de homenaje al portador de La Roja. (D)

