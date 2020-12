EntornoInteligente | Yoko Ono pide control de armas en el aniversario 40 del asesinato de John Lennon

'Imagine all the people living life in peace.' Yoko Ono Lennon #enoughisenough #peace #guncontrolnow #gunviolence #nra #guns #gunsafety #firearms #endgunviolence pic.twitter.com/TsHWuCdu2Y — Yoko Ono (@yokoono) December 8, 2020 En su tuit sobre la muerte de su esposo, Ono incluyó varias etiquetas, incluyendo #guncontrol (control de armas) y #end gun violence (fin a la violencia con armas). Le puede interesar: William Shakespeare es la segunda persona vacunada contra el COVID-19 También, colocó la etiqueta de la Asociación Nacional del Rifle (NRA por su sigla en inglés), la poderosa organización que desde hace décadas aboga por eliminar los controles sobre la tenencia de armas de fuego

Entornointeligente.com /

La viuda de John Lennon, Yoko Ono, a provechó este martes el 40 aniversario del asesinato del legendario músico para llamar a un mayor control de armas, en medio de emotivos tributos al artista en Nueva York.

A media mañana del martes, un santuario con flores, fotos y un pequeño árbol ya se posaba sobre el mosaico “Imagine” situado en el memorial al artista en el gigantesco Central Park neoyorquino.

Ono aprovechó la fecha para pedir u n llamado de conciencia y reclamar cambios en la legislación sobre armas.

Lea en la W:

Si pudiera devolver el tiempo, le pediría que no fuera un Beatle: hermana de John Lennon Ono, que presenció el asesinato de su esposo a muy poca distancia, subió en su cuenta de Twitter una imagen de los anteojos destrozados y ensangrentados de Lennon, con la siguiente leyenda: “Más de 1.436.000 personas han muerto por armas de fuego en Estados Unidos desde que John Lennon fue asesinado a tiros el 8 de diciembre de 1980″.

The death of a loved one is a hollowing experience.

After 40 years, Sean, Julian and I still miss him.

'Imagine all the people living life in peace.'

Yoko Ono Lennon #enoughisenough #peace #guncontrolnow #gunviolence #nra #guns #gunsafety #firearms #endgunviolence pic.twitter.com/TsHWuCdu2Y

— Yoko Ono (@yokoono) December 8, 2020 En su tuit sobre la muerte de su esposo, Ono incluyó varias etiquetas, incluyendo #guncontrol (control de armas) y #end gun violence (fin a la violencia con armas).

Le puede interesar: William Shakespeare es la segunda persona vacunada contra el COVID-19 También, colocó la etiqueta de la Asociación Nacional del Rifle (NRA por su sigla en inglés), la poderosa organización que desde hace décadas aboga por eliminar los controles sobre la tenencia de armas de fuego.

“La muerte de un ser querido es una experiencia que deja una fuerte marca”, destacó la artista de 87 años, que aún vive en el edificio Dakota, en Manhattan, a las puertas del cual Lennon fue ultimado de un disparo.

Entornointeligente.com