Málaga tendrá una ruta cultural y turística en torno a Chiquito de la Calzada

El humorista Gregorio Sánchez, conocido como Chiquito de la Calzada, tendrá en Málaga una ruta cultural y turística en torno a su figura y se sopesa la posibilidad de instalar un semáforo con su silueta, si bien esto último debe ser estudiado por el área de Movilidad del Ayuntamiento para ver si es viable .

La moción, presentada por Adelante Málaga –confluencia de IU y Podemos-, ha sido aprobada por unanimidad en la comisión plenaria de Cultura del Ayuntamiento y será ratificada sin entrar en debate en el próximo pleno .

Se pondrá en marcha, por lo tanto, un itinerario con localizaciones que formaron parte de la vida del humorista , como su casa natal, calles o locales que frecuentaba o el Parque Gregorio Sánchez ‘Chiquito de la Calzada’, en el que se ubicaría la escultura de dos metros de altura del malagueño.

Esta ruta pretende ser un recorrido interactivo en el que a través del móvil se puedan escuchar testimonios , entrevistas e incluso chistes de Chiquito de la Calzada, han señalado a Efe fuentes de Adelante Málaga.

Respecto al semáforo, en el que además de su silueta se pretende incorporar expresiones de Chiquito como ” quiétor ” -cuando se ponga en rojo para los peatones-, existe voluntad política unánime , pero la última palabra la tiene el área de Movilidad del consistorio, que debe elaborar un informe para estudiar la iniciativa.

✅ Aprobado! Málaga pondrá en valor la figura del humorista, cantaor y artista malagueño Gregorio Sánchez, más conocido como ‘Chiquito de la Calzada’ 👇

📍 Ruta cultural 🎨 Mural gigante 🚦 Semáforo con su silueta 🎙 Festival Anual del Humor ‘Chiquito de la Calzada’ pic.twitter.com/xXJlMnSFOo

— Adelante Málaga (@Adelante_Malaga) May 20, 2021

La moción también prevé la creación del Festival Anual del Humor Chiquito de la Calzada con el objetivo de fomentar esta disciplina artística en sus diversas formas y para que se den oportunidades a los jóvenes humoristas locales .

Además, Adelante Málaga proponía también que se localice una ubicación idónea en el barrio de la Trinidad para que se realice un mural de Chiquito de la Calzada y se fomente su mantenimiento a modo de reconocimiento del artista, una medida que, junto al resto de las de la moción, ha sido aprobada.

