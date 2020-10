En cinco años, Peñarol batió todos los récords de ventas de juveniles que dejaron cifras millonarias

Porque por este futbolista, el club recibió un total de € 13 millones brutos. Fueron € 8 millones al transferirlo a Almería y luego el 20% del resto de la ficha cuando hace un mes el club español lo vendió a Benfica, por lo que ingresaron otros € 5 millones De ellos, a Peñarol le quedaron libres US$ 11.900.000 por el total de la transferencia del delantero Otra de las ventas muy importantes de los últimos tiempos, fue la de Brian Rodríguez a Los Angeles FC de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos Leonardo Carreño De los US$ 11.500.000 totales de su transferencia, a los aurinegros le quedaron US$ 8.000.000 libres Pero como Peñarol tiene aún un porcentaje en una futura venta y existe aún la posibilidad de que en las próximas horas Brian pueda ser transferido a Cagliari de Italia en € 10 millones, el club presidido por Barrera, en caso de que la institución italiana compre el 50% de su ficha, percibirá un monto muy importante adicional Otros números trascendentes que ingresaron libres a Peñarol fueron los US$ 9.000.000 por las transferencias de Jonathan Rodríguez a Benfica –antes de que se fuera al fútbol mexicano–, y Federico Valverde a Real Madrid. Por el primero fueron US$ 4.000.000 y por el segundo, US$ 5.000.000 A ellos, hay que agregarle los ingresos económicos por Santiago Bueno –quien no llegó a debutar oficialmente en Primera división–, Nahitan Nández y Diego Rossi Por ellos tres, el club percibió US$ 7.450.000 totalmente libres En síntesis, con el paso del tiempo, los resultados económicos se empiezan a ver. Por solo ocho futbolistas –todos salidos de sus divisiones menores–, en los últimos cinco años, Peñarol recibió US$ 45.950.000 La apuesta de Damiani de hace 12 años atrás, comenzó a mostrar sus réditos desde hace un buen tiempo y promete seguir mejorando las arcas del club que necesitan dinero como aire Jugador Partidos Venta bruta Ingresos en Peñarol Jonathan Rodríguez 49 US$ 7.500.000 US$ 4.000.000 Federico Valverde 13 US$ 6.700.000 US$ 5.000.000 Santiago Bueno 0 US$ 2.500.000 US$ 1.500.000 Nahitan Nández 87 US$ 4.000.000 US$ 2.950.000 Diego Rossi 51 US$ 4.000.000 US$ 3.000.000 Brian Rodríguez 26 US$ 11.500.000 US$ 8.000.000 Darwin Núñez 22 US$ 8.900.000 US$ 6.100.000 (*) (*) Darwin Núñez a Benfica US$ 5.800.000 Facundo Pellistri 37 US$ 10.000.000 US$ 9.600.000 (**) TOTALES US$ 55.100.000 US$ 45.950.000 (**) Rescisión de contrato

La idea de Juan Pedro Damiani de cambiar radicalmente lo que se venía haciendo en las divisiones menores de Peñarol y que fue continuada por la presidencia de Jorge Barrera, continúa brindándole réditos económicos al club.

Tanto Damiani como todos los dirigentes aurinegros entienden que se comenzó tarde con este “laboratorio”, porque recién en 2008 cuando este se hizo cargo del club como titular, comenzó un cambio sustantivo en ese aspecto contratando primero a Víctor Púa y con el paso de los años a Juan Ahuntchain, para que hoy continúe en el puesto de coordinador Fernando Curutchet.

Como sucede normalmente, todo proceso lleva un tiempo prudencial para poder ver los réditos del mismo y durante ese lapso, se debe hacer las cosas lo mejor posible.

En las juveniles de Peñarol trabajan captadores, scouters, técnicos, preparadores físicos, nutricionistas –incluso hasta profesores que ayudan a aquellos futbolistas que no les va tan bien en los estudios–, dentro de un andamiaje que tuvo como presidente en su momento a Rodolfo Catino –hoy vicepresidente del club– y que prosiguió con mucho trabajo Pablo Torres, quien también es consejero de la institución.

Claro que para ello, Damiani mandó construir el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Solymar, que hoy, con el paso de los años, ha avanzado estupendamente en lo que respecta a sus instalaciones y canchas

El club se profesionalizó en un tema que sabía desde el comienzo de los nuevos trabajos que seguramente, haciendo las cosas medianamente bien, la inversión de US$ 1.500.000 anuales, iba a brindar una ganancia muy superior a sus arcas económicas

Números tremendos Para lo que normalmente son las transferencias del fútbol uruguayo al exterior, Peñarol ha percibido montos muy importantes si se toman en cuenta solamente los últimos cinco años

Anteriormente a eso, se pueden citar los pases al exterior de Guillermo Varela a Manchester United y de Sebastián Cristóforo ambos en 2013

Pero teniendo en cuenta el último lustro, Peñarol percibió casi US$ 46 millones libres para la institución si se toma en cuenta la flamante rescisión del contrato de Facundo Pellistri quien partirá para jugar en Manchester United

El futbolista aún no se fue, pero el sábado a la noche se realizó los estudios médicos y físicos en una mutualista, según comentó una fuente del club a Referí

Con la rescisión de contrato de Pellistri, Peñarol percibirá US$ 9.600.000, ya que de los US$ 10.000.000, se había convenido que el 4%, es decir, US$ 400.000, serán para el captador que lo llevó al club

Member La grifa Peñarol: 43 juveniles a Primera, 11 a Europa; desde 2012 vendió por más de US$ 50 millones Como se trata de una rescisión y no una transferencia, el club no está obligado a abonarle al futbolista el 20% que normalmente le corresponde, ni el 10% a sus contratistas

Debido a ello es que percibe más del doble que si se hubiera ido a Lyon como estaba arreglado hasta el pasado jueves, aunque los dirigentes votaron un día antes que estaban de acuerdo en lo económico, pero el futbolista se debería ir en diciembre

En este caso, como es una rescisión y no una transferencia, el jugador se va cuando quiera

Diego Battiste

A la salida de Pellistri, hay que sumarle la de Darwin Núñez, sin dudas, el pase récord de Peñarol en toda su historia.

Porque por este futbolista, el club recibió un total de € 13 millones brutos. Fueron € 8 millones al transferirlo a Almería y luego el 20% del resto de la ficha cuando hace un mes el club español lo vendió a Benfica, por lo que ingresaron otros € 5 millones

De ellos, a Peñarol le quedaron libres US$ 11.900.000 por el total de la transferencia del delantero

Otra de las ventas muy importantes de los últimos tiempos, fue la de Brian Rodríguez a Los Angeles FC de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos

Leonardo Carreño

De los US$ 11.500.000 totales de su transferencia, a los aurinegros le quedaron US$ 8.000.000 libres

Pero como Peñarol tiene aún un porcentaje en una futura venta y existe aún la posibilidad de que en las próximas horas Brian pueda ser transferido a Cagliari de Italia en € 10 millones, el club presidido por Barrera, en caso de que la institución italiana compre el 50% de su ficha, percibirá un monto muy importante adicional

Otros números trascendentes que ingresaron libres a Peñarol fueron los US$ 9.000.000 por las transferencias de Jonathan Rodríguez a Benfica –antes de que se fuera al fútbol mexicano–, y Federico Valverde a Real Madrid. Por el primero fueron US$ 4.000.000 y por el segundo, US$ 5.000.000

A ellos, hay que agregarle los ingresos económicos por Santiago Bueno –quien no llegó a debutar oficialmente en Primera división–, Nahitan Nández y Diego Rossi

Por ellos tres, el club percibió US$ 7.450.000 totalmente libres

En síntesis, con el paso del tiempo, los resultados económicos se empiezan a ver. Por solo ocho futbolistas –todos salidos de sus divisiones menores–, en los últimos cinco años, Peñarol recibió US$ 45.950.000

La apuesta de Damiani de hace 12 años atrás, comenzó a mostrar sus réditos desde hace un buen tiempo y promete seguir mejorando las arcas del club que necesitan dinero como aire

Jugador Partidos Venta bruta Ingresos en Peñarol Jonathan Rodríguez 49 US$ 7.500.000 US$ 4.000.000 Federico Valverde 13 US$ 6.700.000 US$ 5.000.000 Santiago Bueno 0 US$ 2.500.000 US$ 1.500.000 Nahitan Nández 87 US$ 4.000.000 US$ 2.950.000 Diego Rossi 51 US$ 4.000.000 US$ 3.000.000 Brian Rodríguez 26 US$ 11.500.000 US$ 8.000.000 Darwin Núñez 22 US$ 8.900.000 US$ 6.100.000 (*) (*) Darwin Núñez a Benfica US$ 5.800.000 Facundo Pellistri 37 US$ 10.000.000 US$ 9.600.000 (**) TOTALES US$ 55.100.000 US$ 45.950.000 (**) Rescisión de contrato

