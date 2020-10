Gemeenschap schenkt kooi om jaguars te vangen

Entornointeligente.com /

– Ter ondersteuning van de werkzaamheden van de jachtopzieners heeft milieuactivist Erlan Sleur via social media geld opgehaald voor de bouw van een kooi om jaguars te vangen. Hij is overweldigd door de snelle reactie. Er is in korte tijd ongeveer tweeduizend US dollar opgehaald waarmee de speciale kooi is gemaakt. “De kooi heeft mechanismen die het voor de jaguar aangenaam moeten maken om tijdelijk te verblijven en voor de jachtopzieners om het dier makkelijk te vervoeren.”

De initiatiefnemer heeft zaterdag in de Paramaribo Zoo aan onder andere jachtopzieners en bezoekers de kooi gepresenteerd. Ze biedt jachtopzieners de mogelijkheid om beter en sneller te helpen wanneer mensen in hun woonomgeving bedreigd worden door zo een dier. “In onder andere Saramacca en Commewijne worden vaak jaguars gesignaleerd. “Nu we beter zijn toegerust kunnen wij het dier niet alleen veilig vervoeren, maar kunnen we ook ingrijpen voordat het eventueel wordt dood geschoten”, zegt Hesdy Esajas, hoofd van de dienst Landsbosbeheer.

Sleur zegt dat de kooi onder beheer blijft van zijn natuurstichting Probios, maar op elk gewenst moment beschikbaar is. “Niet om mensen te beschuldigen, maar om te voorkomen dat ze beschadigd raakt of slecht onderhouden wordt.” Dit project kan volgens hem worden gezien als een pilot, bijvoorbeeld om te kijken of de kooi goed werkt en om vast te stellen of er meerdere nodig zijn. “Esajas verzekert dat de kooi wezenlijk zal bijdragen aan het werk van de jachtopzieners.

Hulp aan de gemeenschap vragen is volgens Sleur een bewuste keuze geweest. ‘De directeur van Conservation International had aangeboden te helpen, maar ik vond het belangrijk de samenleving te betrekken. Vaak zien we buitenlandse organisaties opkomen voor ons wild en onze natuur, maar wij moeten ook onze verantwoordelijkheid nemen.” Een uitdaging wordt volgens hem om woongebied voor een gevangen jaguar te vinden met weinig menselijke activiteiten. “De dieren, behorende tot een beschermde soort, maar worden uit hun woongebied verdreven door economische activiteiten zoals goudwinning en houtkap. Het wordt moeilijk om een goede plek voor hen te vinden want overal heb je dit soort activiteiten.” De Paramaribo Zoo heeft toegezegd tijdelijk opvang te bieden aan gevangen jaguars, totdat er een goede woonplek zal zijn gevonden. “

