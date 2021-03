Arreaza pateó el escritorio tras el duro calificativo de Duque contra Maduro

Entornointeligente.com / Foto archivo: @Mippcivzla

Jorge Arreaza, vocero diplomático del régimen chavista, reaccionó este sábado 20 de marzo a las declaraciones el presidente de Colombia, Iván Duque, quien llamó ?asesino? a Nicolás Maduro.

?Primero el Presidente del país que ha generado más guerras y genocidios en el mundo califica de asesino al Presidente de Rusia. Ahora el presidente de la oligarquía más sanguinaria y violenta de América, llama asesino al ´Presidente de Venezuela´. El efecto espejo se viraliza?, expresó Arreaza a través de su cuenta de Twitter.

Primero el Presidente del país que ha generado más guerras y genocidios en el mundo califica de asesino al Presidente de Rusia. Ahora el presidente de la oligarquía más sanguinaria y violenta de América, llama asesino al Presidente de Venezuela. El efecto espejo se viraliza https://t.co/FT1ck2WZZb

? Jorge Arreaza M (@jaarreaza) March 20, 2021

?Merece el calificativo de asesino?: Duque volvió a condenar a Maduro

