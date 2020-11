EntornoInteligente | Veja o que pode mudar na relação do Brasil com os EUA com Biden presidente

Quando era vice-presidente, Biden entregou, em 2014, à então presidente Dilma Rousseff uma série de documentos sobre a ditadura militar brasileira , com relatórios americanos sobre censura, tortura e assassinatos

Entornointeligente.com /

Editorias menu g1 Editorias Agro Editorias Agro Primeira Página Globo Rural A Indústria-Riqueza do Brasil Bem Estar Editorias Bem Estar Primeira Página Coronavírus Viva Você Carros Ciência e Saúde Editorias Ciência e Saúde Primeira Página Viva Você Concursos e Emprego Economia Editorias Economia Primeira Página Agro Economia Agro Primeira página Globo Rural Calculadoras Concursos e Empregos Dólar Educação Financeira Imposto de Renda Inovação Mídia e Marketing PME Economia PME Primeira Página Pequenas Empresas tecnologia Educação Editorias Educação Primeira Página App G1 Enem Enem Guia de Carreiras Teste Vocacional Universidades Fato ou Fake Monitor da Violência Mundo Natureza Editorias Natureza Primeira Página Amazônia Aquecimento Global Pantanal Olha que legal Planeta Bizarro Política Editorias Política Primeira Página Eleições 2020 Reforma da Previdência Operação Lava Jato Pop & Arte Editorias Pop & Arte Primeira Página Cinema Games Música Rock in Rio 2019 Lollapalooza 2020 Tecnologia Editorias Tecnologia Primeira página Inovação Turismo e Viagem Editorias Turismo e Viagem Primeira Página Descubra o Brasil Eleições 2020 Regiões menu g1 Regiões centro-oeste Regiões centro-oeste Distrito Federal centro-oeste Distrito Federal Primeira página Bom Dia DF DF1 DF2 Globo Comunidade DF O que fazer no DF Goiás centro-oeste Goiás Primeira página Bom Dia GO Bom dia sábado JA 1ª Edição JA 2ª Edição Jornal do Campo Esporte Mercado Imobiliário Mato Grosso centro-oeste Mato Grosso Primeira Página Bom Dia MT MT TV 1ª Edição MT Rural MT TV 2ª Edição Esporte Mato Grosso do Sul centro-oeste Mato Grosso do Sul Primeira Página Bom Dia MS MS TV 1ª Edição MS TV 2ª Edição MS Rural Esporte nordeste Regiões nordeste Alagoas nordeste Alagoas Primeira Página Bom Dia Alagoas AL TV 1ª Edição AL TV 2ª Edição Gazeta Rural Esporte Bahia nordeste Bahia Primeira Página Jornal da manhã Bahia Meio Dia BATV Bahia Agora Bahia Rural Esporte Ceará nordeste Ceará Primeira Página Bom Dia CE CETV 1ª Edição CETV 2ª Edição NE Rural Esporte Maranhão nordeste Maranhão Primeira Página Bom Dia Mirante JMTV 1ª Edição JMTV 2ª edição Mirante Rural Esporte Daqui Repórter Mirante Paraíba nordeste Paraíba Primeira Página Bom Dia Paraíba JPB 1ª Edição JPB 2ª Edição Paraíba Comunidade Esporte Pernambuco nordeste Pernambuco Recife e região Pernambuco Recife e região Primeira página Bom Dia PE NE 1 NE 2 Espaço PE Globo Comunidade PE Nordeste Viver e Preservar Educação Esporte Caruaru e região Pernambuco Caruaru e região Primeira Página Bom Dia PE ABTV 1ª Edição ABTV 2ª Edição Globo Comunidade Esporte Petrolina e região Pernambuco Petrolina e região Primeira Página Bom Dia Pernambuco GRTV 1ª Edição GRTV 2ª edição Esporte Piauí nordeste Piauí Primeira Página Bom Dia Piauí Bom dia Sábado PI TV 1ª edição PI TV 2ª Edição Clube Rural Esporte Rio Grande do Norte nordeste Rio Grande do Norte Primeira Página Bom Dia RN RN TV 1ª Edição RN TV 2ª edição Inter TV Rural Esporte Sergipe nordeste Sergipe Primeira página Bom Dia SE SETV 1ª Edição SETV 2ª Edição Estação Agrícola Esporte norte Regiões norte Acre norte Acre Primeira Página Bom Dia Amazônia JAC 1ª Edição JAC 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Amapá norte Amapá Primeira Página Bom Dia Amazônia JAP 1ª Edição JAP 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Amazonas norte Amazonas Primeira Página Bom Dia Amazônia JAM 1ª Edição JAM 2ª Edição Amazônia rural Esporte Pará norte Pará Belém e região Pará Belém e região Primeira Página Bom Dia Pará Jornal Liberal 1ª Edição Jornal Liberal 2ª Edição Liberal Comunidade É do Pará Esporte Santarém e região Pará Santarém e região Primeira Página Bom Dia Santarém Jornal Tapajós 1ª Edição Jornal Tapajós 2ª Edição Esporte Rondônia norte Rondônia Primeira Página Bom Dia Amazônia JRO 1ª Edição JRO 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Roraima norte Roraima Primeira Página Bom Dia Amazônia JRR 1ª Edição JRR 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Tocantins norte Tocantins Primeira Página Bom Dia Tocantins JA 1ª Edição JA 2ª Edição Jornal do Campo Esporte sudeste Regiões sudeste Espírito Santo sudeste Espírito Santo Primeira Página Bom dia Espírito Santo ESTV 1ª Edição ESTV 2ª Edição Jornal do Campo Agronégocios Educação Concursos Esporte Minas Gerais sudeste Minas Gerais Belo Horizonte e região Minas Gerais Belo Horizonte e região Primeira Página Bom dia Minas MG1 MG2 Rolê nas Gerais Terra de Minas pelas cozinhas de minas O que fazer em BH Esporte Centro-Oeste Minas Gerais Centro-Oeste Primeira Página Bom dia Minas MG TV 1ª Edição MG TV 2ª Edição MG Rural Integração notícia Esporte Grande Minas Minas Gerais Grande Minas Primeira página Inter TV Notícia MG Inter TV 1ª Edição MG Inter TV 2ª Edição Inter TV Rural É o bicho Esporte Sul de Minas Minas Gerais Sul de Minas Primeira Página Bom dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª Edição Terra da gente Esporte Triângulo Mineiro Minas Gerais Triângulo Mineiro Primeira Página Bom dia Minas Uberlândia Triângulo Mineiro Uberlândia MG TV 1ª Edição MGTV 2ª edição Uberaba Triângulo Mineiro Uberaba MGTV 1ª Edição MGTV 2ª Edição MG Rural Integração notícia Concursos Esporte Globo Esporte Vales de Minas Gerais Minas Gerais Vales de Minas Gerais Primeira Página Inter TV notícia MG Inter TV 1ª Edição MG Inter TV 2ª Edição Inter TV Rural É o bicho Esporte Zona da Mata Minas Gerais Zona da Mata Primeira Página Bom dia Minas MG TV 1ª Edição MG TV 2ª Edição MG Rural Integração notícia Esporte Globo Esporte Rio de Janeiro sudeste Rio de Janeiro Rio de Janeiro e região Rio de Janeiro Rio de Janeiro e região Primeira Página Bom dia Rio RJ1 RJ2 Globo Comunidade RJ O que fazer no RJ Fora do ponto Esporte Norte Fluminense Rio de Janeiro Norte Fluminense Primeira Página Bom dia Rio RJ TV Inter 1ª Edição RJ TV Inter 2ª Edição Inter TV Rural Esporte Região dos Lagos Rio de Janeiro Região dos Lagos Primeira Página Bom dia Rio RJ TV Inter 1ª Edição RJ TV Inter 2ª Edição Inter TV Rural Esporte Região Serrana Rio de Janeiro Região Serrana Primeira Página Bom dia Rio RJ TV Inter 1ª Edição RJ TV Inter 2ª Edição Inter TV Rural Esporte Sul e Costa Verde Rio de Janeiro Sul e Costa Verde Primeira Página Bom dia Rio RJ TV 1ª Edição RJ TV 2ª Edição Esporte São Paulo sudeste São Paulo São Paulo e região São Paulo São Paulo e região Primeira Página Bom Dia SP SP1 SP2 Antena Paulista O que fazer em SP Esporte Bauru e Marília São Paulo Bauru e Marília Primeira Página Bom Dia SP Bom Dia Cidade Tem Notícias 1ª Edição Tem Notícias 2ª Edição Nosso Campo Esporte Campinas e região São Paulo Campinas e região Primeira Página Bom Dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª Edição Terra da Gente Concursos Esporte Itapetininga e região São Paulo Itapetininga e região Primeira Página Bom Dia SP Bom Dia Cidade TEM Notícias 1ª Edição TEM Notícias 2ª Edição Antena Paulista Nosso Campo Resumo da Notícia Memória TEM Comunidade Esporte Mogi das Cruzes e Suzano São Paulo Mogi das Cruzes e Suzano Primeira Página Bom Dia Diário Diário TV 1ª Edição Diário TV 2ª Edição Diário Comunidade Concursos Esporte Piracicaba e região São Paulo Piracicaba e região Primeira Página Bom Dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª Edição Jornal Regional Terra da Gente Esporte Prudente e região São Paulo Prudente e região Primeira Página Bom Dia Fronteira Bom Dia SP Fronteira Notícias 1ª Edição Fronteira Notícias 2ª Edição Esporte Ribeirão Preto e Franca São Paulo Ribeirão Preto e Franca Primeira Página Bom Dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª Edição Terra da Gente Esporte Rio Preto e Araçatuba São Paulo Rio Preto e Araçatuba Primeira Página Bom Dia SP Bom Dia Cidade TEM Notícias 1ª Edição TEM Notícias 2ª Edição Nosso Campo Esporte Santos e região São Paulo Santos e região Primeira Página Bom Dia Região Jornal Tribuna 1ª Edição Jornal Tribuna 2ª Edição Antena Paulista G1 em um Minuto Santos Viver Bem O Que Fazer Em Santos Culinária #13 Por Dentro do Porto Esporte São Carlos e Araraquara São Paulo São Carlos e Araraquara Primeira Página Bom Dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª edição Terra da Gente Sorocaba e Jundiaí São Paulo Sorocaba e Jundiaí Primeira Página Bom Dia SP Bom Dia Cidade Tem Notícias 1ª Edição Tem notícias 2ª Edição Nosso Campo Esporte Vale do Paraíba e região São Paulo Vale do Paraíba e região Primeira Página Bom Dia Vanguarda Link Vanguarda Jornal Vanguarda Vanguarda Comunidade Esporte sul Regiões sul Paraná sul Paraná Curitiba e Região Paraná Curitiba e Região Primeira Página Bom Dia Paraná Meio Dia Paraná – Curitiba Boa Noite Paraná – Curitiba Caminhos do Campo Bom Dia Sábado Esporte Campos Gerais e Sul Paraná Campos Gerais e Sul Primeira Página Bom Dia Paraná Meio Dia Paraná – Ponta Grossa Boa Noite Paraná – Ponta Grossa Caminhos do Campo Boa Noite Paraná – Guarapuava Bom Dia Sábado Esporte Norte e Noroeste Paraná Norte e Noroeste Primeira Página Bom Dia Paraná Meio Dia Paraná – Maringá Boa Noite Paraná – Maringá Caminhos do Campo Meio Dia Paraná – Londrina Boa Noite Paraná – Londrina Meio Dia Paraná – Noroeste Boa Noite Paraná – Noroeste Bom Dia Sábado Esporte Oeste e Sudoeste Paraná Oeste e Sudoeste Primeira Página Bom Dia Paraná Meio Dia Paraná – Foz do Iguaçu Boa Noite Paraná – Foz do Iguaçu Caminhos do Campo Meio Dia Paraná – Cascavel Boa Noite Paraná – Cascavel Bom Dia Sábado Esporte Rio Grande do Sul sul Rio Grande do Sul Primeira Página Bom Dia Rio Grande Jornal do Almoço RBS Notícias Campo e Lavoura Esporte Santa Catarina sul Santa Catarina Primeira Página Bom Dia Santa Catarina Jornal do Almoço NSC Notícias Nossa Santa Catarina Campo e Negócios Tech SC Esporte Telejornais menu g1 Telejornais Autoesporte Telejornais Autoesporte Primeira Página carros de a a z caminhões motos ipva tabela fipe vídeos autoesporte Bom Dia Brasil Telejornais Bom Dia Brasil Primeira Página Redação História Vídeos Fantástico Telejornais Fantástico Primeira Página quadros e séries Fantástico quadros e séries isso a globo não mostra fant 360 a jornada da vida cadê o dinheiro que tava aqui? detetive virtual repórter por um dia shows e musicais gols do fantástico história vídeos vc no fantástico denuncie G1 em 1 Minuto Globo Repórter Telejornais Globo Repórter Primeira Página redação história receitas testes vídeos vc no globo repórter Globo Rural Telejornais Globo Rural Primeira Página agro guia do globo rural revista globo rural história vídeos vc no globo rural Hora 1 Telejornais Hora 1 Primeira Página história vídeos vc no hora um Jornal da Globo Telejornais Jornal da Globo Primeira Página redação história vídeos vc no jg Jornal Hoje Telejornais Jornal Hoje Primeira Página crônicas história vídeos vc no jh Jornal Nacional Telejornais Jornal Nacional Primeira Página jornal nacional 50 anos redação história vídeos vc no jornal nacional Pequenas Empresas Telejornais Pequenas Empresas Primeira Página pme quadros Pequenas Empresas quadros pegn.tec contato das empresas revista pegn história vídeos vc no pegn Profissão Repórter Telejornais Profissão Repórter Primeira Página equipe história vídeos vc no profissão repórter GloboNews menu g1 GloboNews Primeira Página jornais GloboNews jornais Conta Corrente Estúdio i GloboNews Em Pauta GloboNews em Ponto Jornal das Dez Jornal GloboNews Edição das 10 Edição das 16 Edição das 18 programas GloboNews programas amazônidas arquivo n central globonews cidades e soluções desacelera diálogos com mario sergio conti em casa com nelson motta em foco com Andreia Sadi entre aspas fatos e versões fernando gabeira globonews debate globonews documentário globonews documento globonews em movimento globonews especial globonews internacional globonews literatura globonews miriam leitão globonews painel globonews politica hub globonews manhattan connection milênio mundo s/a o melhor do brasil é o brasileiro Papo de Política que mundo é esse? roberto d’avila sem fronteiras via brasil Converse Com Outras Ideias podcasts GloboNews podcasts em movimento globonews internacional hub globonews papo de política globonews ao vivo canais globo programação redes sociais GloboNews redes sociais globonews time globonews História — grupo globo princípios editoriais Blogs e Colunas Podcasts menu g1 Podcasts Todos o assunto bem estar desenrola, rio educação financeira em movimento funciona assim globonews internacional g1 ouviu hub globonews isso é fantástico livro falado papo de política resumão semana pop Serviços menu g1 Serviços Agenda do Dia App G1 Calculadoras Concursos e Emprego fato ou fake Loterias Newsletter Previsão do Tempo Resumo do Dia Tabela Fipe Teste vocacional Vídeos menu g1 Vídeos Mais Recentes Mais Vistos Carros Ciência Economia Mundo Política Pop & Arte Tecnologia Rio de Janeiro São Paulo Newsletter Especial Publicitário menu g1 Especial Publicitário A Vida É Pra Já Conselho Nacional de Farmácia Inovação Saúde Bucal Em Dia VAE — Princípios editoriais Equipe Acesse sua conta

ou cadastre-se grátis grupo globo sair da conta Veja o que pode mudar na relação do Brasil com os EUA com Biden presidente Meio ambiente e direitos humanos são campos em que governos dos países podem discordar. Especialista recomenda pragmatismo ao governo Bolsonaro para evitar isolamento sem o apoio de Trump. Por Lucas Vidigal, G1

07/11/2020 15h20 Atualizado 2020-11-07T18:20:32.841Z

1 de 2 Joe Biden durante evento de campanha em Pittsburgh no dia 2 de novembro — Foto: Andrew Harnik/AP Photo Joe Biden durante evento de campanha em Pittsburgh no dia 2 de novembro — Foto: Andrew Harnik/AP Photo

O futuro das relações entre Brasil e Estados Unidos com Joe Biden na Casa Branca depende da capacidade do governo brasileiro de abandonar o apoio personalista a Donald Trump e adotar uma postura pragmática com o novo presidente americano, segundo especialistas ouvidos pelo G1 sobre o que muda entre Brasília e Washington a partir de agora.

“Vai depender do grau de pragmatismo que o Brasil vai apresentar em relação a Biden. Caso o governo sinalize que o aliado são os EUA, e não Trump, as relações podem se encaminhar bem”, analisa Leonardo Paz, pesquisador do Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Desde o começo da campanha presidencial nos EUA, o presidente Jair Bolsonaro não escondeu a torcida pela reeleição de Trump, quem ele diz considerar um amigo.

O brasileiro também demonstrou publicamente irritação com as declarações de Biden sobre impor “consequências econômicas” ao Brasil caso o país não pare de “derrubar a floresta”. A fala do democrata foi interpretada pelo Planalto e por aliados bolsonaristas como um ataque à soberania.

2 de 2 Aperto de mãos entre Bolsonaro e Donald Trump — Foto: Reuters/Tom Brenner Aperto de mãos entre Bolsonaro e Donald Trump — Foto: Reuters/Tom Brenner

Para o professor de relações internacionais Juliano Cortinhas, da Universidade de Brasília (UnB), o alinhamento automático do governo brasileiro à pessoa de Trump não foi benéfico e coloca o Brasil sob risco de isolamento .

“Individualizar política externa é um erro imenso, e isso certamente isola o Brasil com a vitória de Biden“, critica.

Na visão de Carlos Gustavo Poggio, doutor em relações internacionais e professor da Faap, divergências entre Bolsonaro e Biden não necessariamente vão se traduzir em uma relação ruim entre Brasília e Washington . Para ele, o governo brasileiro deve caminhar rumo a uma via pragmática.

“É difícil fazer qualquer previsão. A gente pode esperar, porém, que o Brasil faça uma política mais pragmática. Na política interna já vemos essa mudança”, analisa.

VÍDEOS: veja mais sobre as eleições nos EUA

20 vídeos Veja abaixo o que muda e o que deve ficar igual na relação entre Brasil e EUA com Biden na Casa Branca:

O que tende a mudar

Meio ambiente

Biden deve se unir a outros países, especialmente os da União Europeia , para pressionar governos a reduzir emissões de carbono e aumentar a preservação . Se o desmatamento e as queimadas nos ecossistemas brasileiros piorarem, os EUA podem fazer coro às pressões sobre o Planalto.

No entanto, para o professor Juliano Cortinhas, da UnB, a aplicação de medidas econômicas, como sanções, é difícil de ir adiante porque envolve uma série de negociações internas. Ele não descarta, porém, que a Casa Branca e o Congresso decidam adotar esse tipo de pressão sobre o Brasil.

“A aplicação de sanções não é algo automático, mas é mais possível que elas venham com Biden do que com Trump“, avalia Cortinhas.

Direitos humanos

Com a mudança na Casa Branca, sai uma abordagem mais conservadora por parte dos EUA, como a defesa do direito à vida desde a concepção, e ganham força questões relativas aos direitos da mulher e de minorias .

Assim, devem ficar mais raros gestos como a assinatura do documento conhecido como Declaração de Genebra , assinado pelo Brasil e por países como Hungria e Egito. Entre outras coisas, o documento repudia o aborto.

Também deve haver maior pressão dos EUA sobre a qualidade das democracias no mundo. Biden já disse que quer se encontrar com líderes de outros países na Conferência pela Democracia. Nesse encontro proposto, as lideranças devem debater temas como combate à corrupção e ao autoritarismo.

Quando era vice-presidente, Biden entregou, em 2014, à então presidente Dilma Rousseff uma série de documentos sobre a ditadura militar brasileira , com relatórios americanos sobre censura, tortura e assassinatos.

Na avaliação de Carlos Gustavo Poggio, da Faap, esses fatores podem significar um ponto de pressão sobre o Brasil, dependendo do quão positivas ou negativas estiverem as relações com os EUA.

“Os EUA só assinariam um acordo novo com o Brasil se houvesse mudanças na questão de direitos humanos”, afirma Poggio.

Covid-19

Caso a pandemia continue nos próximos meses com a mesma gravidade, o presidente eleito deve adotar medidas nacionais de restrições, inclusive a obrigatoriedade do uso da máscara. Isso aumentará a pressão internacional para que o Brasil reforce as políticas de combate ao coronavírus .

Para ajudar o Brasil no auge da pandemia, Trump enviou respiradores e estoques de hidroxicloroquina — medicamento que já se mostrou ineficaz para tratar a Covid-19, segundo diversas pesquisas. Inclusive, nem mesmo o republicano tomou o medicamento quando se infectou com o novo coronavírus.

Não está claro ainda se haverá alguma política dos EUA sob Biden de ajudar o Brasil caso a pandemia volte a piorar no país. Outra questão que precisará ser acompanhada nos próximos meses é o papel do governo americano na produção e distribuição de vacinas para outros países .

O que NÃO tende a mudar

Venezuela

Embora possa haver uma mudança no tom da Casa Branca, o repúdio ao regime de Nicolás Maduro é um dos poucos consensos entre republicanos e a ala majoritária do Partido Democrata , mais moderada, da qual Biden faz parte. Portanto, o Brasil deve continuar próximo dos EUA na pressão por mudanças no governo venezuelano .

“A pressão sobre a Venezuela continua, inclusive com discurso militarizado. Mas os venezuelanos têm apoio de milícias russas, o que não é um problema simples de resolver”, avalia Juliano Cortinhas.

China e 5G

Durante a campanha, Biden também subiu o tom com o governo de Xi Jinping , em uma mostra de que as rusgas entre Washington e Pequim devem continuar. Assim, a Casa Branca deve manter os questionamentos sobre segurança da informação do 5G oferecido pela chinesa Huawei durante os anos em que o assunto estiver em pauta no Brasil.

Para Leonardo Paz, da FGV, a China é outro tema que une as alas mais tradicionais democratas e republicanas. Segundo o pesquisador, possivelmente os EUA vão manter a pressão sobre as decisões do Brasil sobre a Huawei e o 5G — e é a resposta das autoridades brasileiras que vão ditar os rumos da discussão.

“Esse é um assunto muito sério, e não dá para ignorar a questão em torno da empresa chinesa. Mas vale lembrar que o último evento envolvendo espionagem e comunicação ocorreu em 2013 pelos EUA sob o governo do democrata Barack Obama. E a presidente brasileira à época era Dilma [Rousseff]”, comenta Paz.

Comércio e acordos

A não ser que a relação se deteriore muito, os acordos assinados no governo Trump , como o de salvaguardas tecnológicas para a Base de Alcântara (MA), devem continuar valend o. Novas iniciativas dependerão da capacidade de diálogo entre Biden e Bolsonaro.

Porém, segundo os professores ouvidos pelo G1 , os recentes acordos beneficiaram mais os EUA do que o Brasil. Não houve, na avaliação deles, grandes parcerias no governo Trump que tenham trazido novidades significativas ao país.

“Houve muitos tapinhas nas costas, mas sem mudanças estruturais. Não vi ganhos concretos chegarem ao Brasil“, analisa Carlos Gustavo Poggio, da Faap.

ELEIÇÕES NOS EUA 2020 Como funciona a eleição

Trump x Biden

Polêmica dos votos por correio

Eleição tem participação histórica e forte polarização

Quais são os estados decisivos que merecem atenção na apuração

Biden aparece com vantagem em pesquisas, mas resultado é incerto

WEBSTORIES: entenda o sistema eleitoral

Entornointeligente.com