EntornoInteligente | Trump reconoce en un tuit que Biden ‘ganó’ pero reitera acusación de que la elección fue amañada

Trump reconoce en un tuit que Biden 'ganó' pero reitera acusación de que la elección fue amañada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , reconoció por primera vez en un mensaje de Twitter, este domingo 15 de noviembre del 2020, que su rival demócrata Joe Biden ganó las elecciones del 3 de noviembre, pero reiteró las afirmaciones falsas de que la votación fue manipulada .

“Ganó porque las Elecciones estaban Amañadas. No se permitieron OBSERVADORES U OBSERVADORES DEL VOTO, los votos fueron contados por una compañía propiedad privada de la Izquierda Radical, Dominion, con una mala reputación y equipo engañoso que no pudo siquiera cumplir con los requisitos para Texas (¡Que yo gané por mucho!), ¡los Medios de Comunicación Falsos y Callados, y más!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

El tuit fue etiquetado por la red social como “esta afirmación sobre el fraude de las elecciones es controvertido”.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Trump acompañó su mensaje con un extracto de una intervención en la cadena de televisión Fox News del comentarista político conservador Jesse Waters, en el que afirmaba de manera infundada que Biden triunfó por un supuesto fraude .

El mandatario aún no ha concedido oficialmente el triunfo a Biden, quien sumó 306 votos del Colegio Electoral que determina al ganador de la elección presidencial , según Edison Research, mucho más de los 270 necesarios.

En cambio, el republicano ha pasado los últimos días con pocos eventos públicos y lanzando acusaciones infundadas de fraude en las redes sociales.

Trump también ha estancado el proceso normal de transición del poder , algo que tanto demócratas como algunos republicanos han dicho que tiene serias implicaciones para la seguridad nacional .

El equipo de campaña de Trump y los republicanos también han tratado de llevar su caso a los tribunales en estados clave, pero esos han sido rechazados en su mayoría.

Mientras tanto, Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris han avanzado con sus esfuerzos de transición, incluidas las sesiones informativas sobre la pandemia de covid-19 .

