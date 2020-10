EntornoInteligente | Trump informa saldrá del hospital este lunes en la tarde

Trump dio la noticia a través de su cuenta de Twitter , donde escribió que se siente realmente bien

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que saldrá del Hospital Walter Reed este lunes a las 6:30 de la tardes, donde permanece desde el sábado tras dar positivo al COVID-19.

Trump dio la noticia a través de su cuenta de Twitter , donde escribió que se siente realmente bien.

“No le temas al COVID. No dejes que domine tu vida”, expresó el mandatario.

Aseguró que desarrollaron “magníficos medicamentos y conocimientos” acerca de la enfermedad.

“¡Me siento mejor de lo que me sentía hace 20 años!”, tuiteó.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

