EntornoInteligente | Trump desconoce proyecciones que dan como ganador a Biden y anuncia acciones

La publicación de la noticia de que Biden tiene suficientes votos electorales para lograr la Presidencia ha sorprendido a Trump jugando al golf en el club privado que tiene a las afueras de Washington DC. Trump llegó al Club Nacional de Golf de Sterling aproximadamente una hora antes de la noticia, por lo que se espera una declaración del presidente saliente más allá de la nota preparada ya publicada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , se ha negado a reconocer el resultado de la práctica totalidad de las proyecciones de los medios estadounidenses que conceden a su rival demócrata, Joe Biden, la victoria en las elecciones, ha anunciado acciones legales para garantizar la legalidad del recuento y asegurado que los comicios “están muy lejos de terminar”.

En un mensaje publicado por su campaña, Trump afirma que “son los votos legales los que deciden al presidente, no los medios de comunicación”, y anuncia para el próximo lunes el inicio de una ofensiva legal para garantizar “que el verdadero ganador se hace con el cargo”.

“El pueblo estadounidense tiene derecho a unas elecciones honestas: eso significa contabilizar los votos legales y no contar los votos ilegales. Es la única forma de que la gente deposite su total confianza en las elecciones”, según el presidente.

“Nos parece increíble que la campaña de Biden se niegue a admitir este principio básico y quiera que se cuenten papeletas aunque sean fradulentas o falsificadas” , según la nota.

En el mensaje más reciente que hay en su cuenta de Twitter, el republicano asegura que ganó las elecciones:

I WON THIS ELECTION, BY A LOT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020 Trump ha vuelto a asegurar que parte de la votación en algunos estados se ha desarrollado sin presencia de observadores del Partido Republicano en estados como Pensilvania -una observación rechazada por las autoridades de este estado-.

“No descansaré hasta que el pueblo estadounidense tenga el recuento que se merece y se merezca lo que exige la democracia”, concluye la nota.

Poco después de la publicación del comunicado, parte del equipo legal de Trump ha dado una rueda de prensa desde Pensilvania en la que ha reiterado estas acusaciones.

Uno de los presentes, el exalcalde de Nueva York y asesor de Trump, Rudy Giuliani, ha asegurado que cuenta con entre “50 y 60 observadores capacitados para testificar que se les negó el derecho a supervisar las papeletas por correo”, los votos que Trump tanto ha criticado por su presunta falta de fiabilidad durante la campaña.

Otro asesor de Trump, Corey Lewandowski, ha denunciado la existencia de papeletas depositadas en nombre de personas ya fallecidas en el estado de Pensilvania, una acusación parecida a la que efectuaron simpatizantes de Trump en el estado de Michigan, cuyas autoridades aseguraron que habían eliminado las papeletas sospechosas tras un cuidadoso escrutinio.

Entre tanto, Joe Biden celebró el anuncio de los medios y agradeció a sus electores, diciendo que le ” honra” que le hayan “elegido para dirigir a este gran país”, acompañando el mensaje con un video.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020 Expertos de la web Politifact achacan también esta discrepancia al hecho de que el votante afectado podría compartir nombre y apellidos con la persona fallecida, al tratarse de un pariente.

Con información de Europa Press.

