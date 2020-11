‘Don’ ingesloten voor mishandeling levenspartner

– Fabian S., ook wel bekend als ‘Don’, is op 2 november ingesloten door de politie van Flora. De man heeft binnen één week twee keer zijn levenspartner, met wie hij een kind heeft, mishandeld. Volgens de voorlichtingsafdeling van het Korps Politie Suriname is hij meerdere keren voor soortgelijke strafbare feiten opgesloten

De 31-jarige Fabian S. wist na de eerste mishandeling uit handen van de politie te blijven. De man, die niet met de vrouw samenwoont, wist haar daarna naar zijn woning te lokken door te verzinnen dat hun zoon ziek was. Toen de vrouw bij aankomst merkte dat dat niet zo was, ontstond er een woordenwisseling. Fabian S. ging er vervolgens over haar weer te mishandelen.

De vrouw deed opnieuw aangifte. Toen de man door had dat de politie voor zijn woning was, vluchtte hij, gekleed in zijn onderbroek, via de achterdeur. Zelfs een waarschuwingsschot deed hem niet stoppen. Echter, hij werd enkele straten verder alsnog aangehouden en overgebracht naar het politiebureau, waar hij in verzekering werd gesteld.

