Denuncian acoso en tendedero del FEMITS, en Saltillo

Tras visibilizar la problemática de acoso sexual que viven las estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), un pequeño grupo de estudiantes aseguró que las denuncias formales las puede presentar solamente la víctima.

Las organizadoras expusieron que de momento, buscan visibilizar el problema y frenar la violencia y el acoso dentro de la institución por parte de alumnos y maestros, pero que de no encontrar respuestas en la dirección, endurecerán las acciones.

“Nosotras no podemos proceder legalmente, sólo la víctima y solo podemos darles herramientas para que puedan dar una denuncia tanto en la Fiscalía como virtualmente, y esperamos que el Tecnológico tome cartas en el asunto y que no nos vamos a quedar calladas; si no vemos cambios inmediatos haremos otras acciones que luego las daremos a conocer, ahorita no las podemos decir” , apuntó.

Anteriormente, las alumnas realizaron un tendedero virtual, en donde denunciaron que el 90% de las denuncias presentadas fueron contra docentes del Tecnológico , quienes fueron señalados por las alumnas de realizar insinuaciones de tipo sexual, así como tomarles fotografías, por lo que las alumnas decidieron darse de baja de las clases.

Ante estas situaciones las asistentes a la manifestación indicaron que una vez que se presenten las denuncias, esperan que las autoridades educativas actúen en consecuencia y capaciten a los maestros, además de darlos de baja previa averiguacion.

