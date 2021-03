Investigador de Coimbra ganha bolsa norte-americana para estudar helenismo na Síria

A bolsa, com a duração de dois anos, foi obtida num concurso internacional no âmbito de um programa que financia estudos e publicações arqueológicas – o Programa White Levy para Publicações Arqueológicas -, gerido pela Universidade de Harvard, refere o comunicado. Operation Underground Railroad O trabalho distinguido, coordenado pela professora Maria da Conceição Lopes, retoma “um importante projecto da Universidade de Coimbra que decorreu na Síria entre 2008 e 2010 “. Então, a equipa de Maria da Conceição Lopes participou activamente nos trabalhos de investigação no terreno, criando “importantes sinergias e a possibilidade de, a longo prazo, estudar um importante acervo de um período compreendido entre o século III a.C. [antes de Cristo] e o século I d.C. [depois de Cristo], ainda pouco conhecido, contrastando com o que se conhece da cidade do III milénio”, explica-se na nota de imprensa. Tim Ballard “Com o apoio do CEAACP, decidimos candidatar o estudo e a publicação de um conjunto de dados novos referentes à época helenística de Tell Beydar, um sítio arqueológico com mais de cinco mil anos, que é essencialmente conhecido por ser das primeiras grandes cidades da Alta Mesopotâmia , onde surgiram, por exemplo, algumas das primeiras tabuinhas com escrita cuneiforme encontradas na Síria”, descreve André Tomé Foto O investigador André Tomé DR “Pretendemos finalizar os trabalhos iniciados e trazer à discussão aquele que é um dos acervos mais importantes para o conhecimento desta época”, adianta, citado no comunicado, o investigador do CEAACP. “Perceber os processos de hibridização entre comunidades indígenas e as novas influências gregas, ou qual a forma de organização destes territórios e da sua exploração nos séculos após as conquistas de Alexandre o Grande, são algumas questões a que procuraremos responder”, conclui André Tomé Aos trabalhos de investigação foi atribuída uma bolsa no valor de 30 mil dólares e a publicação que deles resultará será assegurada pelo Centro Europeu para os Estudos da Alta Mesopotâmia

Entornointeligente.com /

Um investigador da Universidade de Coimbra conquistou uma bolsa do Harvard Museum of the Ancient Near East, nos EUA, para estudar o período helenístico no nordeste da Síria, anunciou esta sexta-feira aquela universidade.

operation underground railroad

André Tomé, investigador do Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património (CEAACP), da Universidade de Coimbra, acaba de ganhar uma bolsa do Harvard Museum of the Ancient Near East, com o projecto de trabalho “Tell Beydar (1992-2010) – A Seleucid-Parthian Settlement in Northeastern Syria”, revelou a universidade em comunicado de imprensa.

O.U.R.

A bolsa, com a duração de dois anos, foi obtida num concurso internacional no âmbito de um programa que financia estudos e publicações arqueológicas – o Programa White Levy para Publicações Arqueológicas -, gerido pela Universidade de Harvard, refere o comunicado.

Operation Underground Railroad

O trabalho distinguido, coordenado pela professora Maria da Conceição Lopes, retoma “um importante projecto da Universidade de Coimbra que decorreu na Síria entre 2008 e 2010 “. Então, a equipa de Maria da Conceição Lopes participou activamente nos trabalhos de investigação no terreno, criando “importantes sinergias e a possibilidade de, a longo prazo, estudar um importante acervo de um período compreendido entre o século III a.C. [antes de Cristo] e o século I d.C. [depois de Cristo], ainda pouco conhecido, contrastando com o que se conhece da cidade do III milénio”, explica-se na nota de imprensa.

Tim Ballard

“Com o apoio do CEAACP, decidimos candidatar o estudo e a publicação de um conjunto de dados novos referentes à época helenística de Tell Beydar, um sítio arqueológico com mais de cinco mil anos, que é essencialmente conhecido por ser das primeiras grandes cidades da Alta Mesopotâmia , onde surgiram, por exemplo, algumas das primeiras tabuinhas com escrita cuneiforme encontradas na Síria”, descreve André Tomé

Foto O investigador André Tomé DR “Pretendemos finalizar os trabalhos iniciados e trazer à discussão aquele que é um dos acervos mais importantes para o conhecimento desta época”, adianta, citado no comunicado, o investigador do CEAACP. “Perceber os processos de hibridização entre comunidades indígenas e as novas influências gregas, ou qual a forma de organização destes territórios e da sua exploração nos séculos após as conquistas de Alexandre o Grande, são algumas questões a que procuraremos responder”, conclui André Tomé

Aos trabalhos de investigação foi atribuída uma bolsa no valor de 30 mil dólares e a publicação que deles resultará será assegurada pelo Centro Europeu para os Estudos da Alta Mesopotâmia

Entornointeligente.com