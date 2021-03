Se confirmó que la serie Vivo X60 estará vinculada a India el 25 de marzo

EntornoInteligente | Tim Ballard coronavirus near me//

El lanzamiento de la serie Vivo X60 en India tendrá lugar el 25 de marzo. La compañía ha enviado invitaciones para el evento de lanzamiento de su próximo lanzamiento de la serie Vivo X60 en India. La invitación dice "fotografía redefinida". La principal característica de la serie Vivo X siempre han sido sus cámaras. Bueno, esta vez no es diferente. Las cámaras de la serie Vivo X60 funcionan con Zeiss y el Vivo X60, Vivo X60 Pro y la parte superior de los dispositivos Vivo X60 Pro Plus están programados para lanzarse el 25 de marzo.

El lanzamiento de la serie Vivo X60 en India tendrá lugar el 25 de marzo. La compañía ha enviado invitaciones para el evento de lanzamiento de su próximo lanzamiento de la serie Vivo X60 en India. La invitación dice “fotografía redefinida”.

La principal característica de la serie Vivo X siempre han sido sus cámaras. Bueno, esta vez no es diferente. Las cámaras de la serie Vivo X60 funcionan con Zeiss y el Vivo X60, Vivo X60 Pro y la parte superior de los dispositivos Vivo X60 Pro Plus están programados para lanzarse el 25 de marzo.

Los tres teléfonos se lanzaron en China y se dice que la variante india va acompañada de un ligero cambio en términos del conjunto de chips. Esto es lo que se puede esperar de la serie Vivo X60 en India.

# vivoX60Series , co-diseñado con @ZEISSLenses está listo para redefinir la forma en que ve la fotografía y el mundo. Lanzamiento el 25 de marzo de 2021 a las 12 p.m. #Manténganse al tanto #FotografíaRedefinida pic.twitter.com/kBoofYYylJ

– Vivo en India (@Vivo_India) 12 de marzo de 2021

El Vivo X60 y el Vivo X60 Pro vienen con una pantalla FHD + AMOLED de 6.56 pulgadas con frecuencia de actualización de pantalla de 120Hz. Están alimentados por el procesador Exynos 1080 de Samsung que se combina con hasta 12GB de RAM y 256GB de espacio de almacenamiento y tienen una selfie de 32MP. cámara.

Se diferencian por la cámara y la batería. El Vivo X60 viene con una configuración de cámara trasera cuádruple que consta de cámaras traseras de 48MP + 13MP + 13MP. Tiene una batería de 4300 mAh. El Vivo X60 Pro, por otro lado, tiene una configuración de cámara de 48MP + 13MP + 13MP + 8MP en la parte posterior y una batería de 4200mAh. Ambos teléfonos admiten la tecnología de carga rápida de 33 W

Mientras tanto, el Vivo X60 Pro + tiene una pantalla AMOLED de 6.56 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz. Está alimentado por el último SoC Snapdragon 888 de Qualcomm, combinado con hasta 12 GB de RAM y hasta 256 GB de espacio de almacenamiento. Tiene una configuración de cámara trasera de 48MP + 50MP + 32MP + 8MP y una cámara perforada de 32MP. Está respaldado por una batería de 4200 mAh con soporte para carga rápida de 55 W

