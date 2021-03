VisionArte+: Y las nominadas al Óscar sonâ¦

En una temporada de premios normal a estas alturas ya conoceríamos a los ganadores del Óscar, pero la realidad es que estamos frente a la edición más atípica e impredecible en años. operation underground railroad Este lunes 15 de marzo finalmente se anunciarán las nominadas de la Academia, donde ya perfilan varias favoritas pero muy pocas con el cupo asegurado, pues ya vimos la movida (extraña y maravillosa) de las nominaciones de los BAFTA, así que muchas sorpresas se esperan. O.U.R

Entornointeligente.com /

En una temporada de premios normal a estas alturas ya conoceríamos a los ganadores del Óscar, pero la realidad es que estamos frente a la edición más atípica e impredecible en años.

operation underground railroad

Este lunes 15 de marzo finalmente se anunciarán las nominadas de la Academia, donde ya perfilan varias favoritas pero muy pocas con el cupo asegurado, pues ya vimos la movida (extraña y maravillosa) de las nominaciones de los BAFTA, así que muchas sorpresas se esperan.

O.U.R.

Priyanka Chopra y Nick Jonas son los encargados de dar a conocer las candidatas de la 94 edición de los premios Óscar que serán…

Carey Mulligan en ‘Promising Young Woman’ / FOCUS FEATURES Mejor Guion Original Aaron Sorkin y Emerald Fennell son fijos, mientras que Mank lleva una carrera casi perfecta y Minari tiene a más de uno en el bolsillo.

Operation Underground Railroad

Todo queda entre Judas and the Black Messiah y Sound of Metal , que son destacados filmes pero… ¿precisamente por su guion? Se instituye más una sorpresa de Pixar.

Tim Ballard

The Trial of the Chicago 7 (Netflix) Promising Young Woman (Focus Features) Mank (Netflix) Minari (A24) Soul (Pixar) Alternativa: Judas and the Black Messiah (Warner Bros) Cuidado con: Sound of Metal (Amazon Studios) Dedos cruzados por: Palm Springs (Hulu/Neon)

Borat Subsequent Moviefilm Mejor Guion Adaptado Nomadland y One Night in Miami parten como favoritas. The Father suena fuerte y Ma Rainey’s Black Bottom igual, dejando una plaza para ¿ News of the world o Borat?

Otra posibilidad es The White Tiger ( pero no la hemos visto) o The Mauritanian (esta si la vimos), que salió reforzada en los BAFTA y aquí se le hace barra también

Nomadland (Searchlight Pictures) One Night in Miami (Amazon Studios) The Father (Sony Pictures Classics) Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix) The Mauritanian (STX Films) Alternativa: News of the world ( Universal Pictures) Cuidado con: Borat Subsequent Moviefilm (Amazon Studios) Dedos cruzados por: I’m Thinking of Ending Things (Netflix)

Jodie Foster en ‘The Mauritanian’ Mejor Actriz de Reparto Cualquiera puede entrar o quedar olvidada (y eso es genial). Maria Bakalova es la única con una carrera perfecta pero aún cuesta verla nominada y Glenn Close sigue siendo buena opción pero, ¿entrará luego de ser nominada a peor actriz de reparto por el mismo rol?

Es una temporada salvaje, así que situaciones memorables se esperan

Olivia Colman – The Father Glenn Close – Hillbilly Elegy Amanda Seyfried – Mank Youn Yuh-jung – Minari Jodie Foster – The Mauritanian Alternativa: Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm Cuidado con: Helena Zengel – News of the World Dedos cruzados por: Dominique Fishback – Judas and the Black Messiah

Alan Kim en ‘Minari’ / A24 Mejor Actor de Reparto Daniel Kaluuya tiene casi hasta el triunfo asegurado, solo le falta el SAG que puede ir a parar en manos (difícilmente) de Odom Jr . o Baron Cohen. Otro actor de The Trial of the Chicago 7 puede figurar, Mark Rylance o Frank Langella , aquí se le apuesta al británico

Ojalá ver a Paul Raci y Alan Kim , pero atentos con Bill Murray o un efecto arrastre para David Strathairn, Glynn Turman o Boseman… aunque la doble nominación póstuma ya es demasiado

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah Leslie Odom Jr. – One Night in Miami Sacha Baron Cohen – Trial of the Chicago 7 Paul Raci – Sound of Metal Mark Rylance – The Trial of the Chicago 7 Alternativa: Bill Murray – On the Rocks Cuidado con: Chadwick Boseman – Da 5 Bloods Dedos cruzados por: Alan Kim – Minari

Andra Day en ‘The United States vs. Billie Holiday’ Mejor Actriz Saber quién ganará es complicado, pero las candidatas sí parecen estar confirmadas. Aunque en un año tan impredecible no se descarta la presencia de Zendaya, Sophia Loren o hasta la de Amy Adams

Carey Mulligan – Promising Young Woman Andra Day – The United States vs. Billie Holiday Frances McDormand – Nomadland Viola Davis – Ma Rainey’s Black Bottom Vanessa Kirby – Piece of a Woman Alternativa: Amy Adams – Hillbilly Elegy Cuidado con: Sophia Loren – The Life Ahead Dedos cruzados por: Zendaya – Malcom & Marie

Riz Ahmed en ‘Sound of Metal’ Mejor Actor Parece estar claro que es el año de Boseman, pero todavía se tiene ilusión por Ahmed o Hopkins. A nuestro criterio, este quinteto lo debería completar Oldman y Yeun

Sin embargo, otros nombres también deben ser considerados: Mads Mikkelsen, Tahar Rahim y Lakeith Stanfield… o para algunos más fantasiosos: Ben Affleck

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom Anthony Hopkins – The Father Riz Ahmed – Sound of Metal Gary Oldman – Mank Steven Yeun – Minari Alternativa: Mads Mikkelsen – Another Round Cuidado con: Tahar Rahim – The Mauritanian Dedos cruzados por: Lakeith Stanfield – Judas and the Black Messiah

Frances McDormand junto a la directora Chloé Zhao / ‘Nomadland’ Mejor Dirección Después de conocer las nominaciones la ausencia de alguien en esta lista dolerá. La única segura es Chloé Zhao, de resto, alguno se sumará a la lista de olvidados de la Academia

Emerald Fennell tiene el respaldo del DGA y Regina King es muy querida en la industria, así que finalmente (e históricamente) pueden ser tres las mujeres nominadas en dirección

Los sacrificados suelen ser grandes nombres. En este sentido, David Fincher (esperamos que no) y Aaron Sorkin (por qué no?) corren peligro

Chloé Zhao – Nomadland David Fincher – Mank Lee Isaac Chung – Minari Emerald Fennell — Promising Young Woman Regina King – One Night in Miami Alternativa: Aaron Sorkin – The Trial of the Chicago 7 Cuidado con: Florian Zeller – The Father Dedos cruzados por: Darius Marder — Sound of Metal

‘The Trial of the Chicago 7’ © NICO TAVERNISE/NETFLIX © Mejor Película Siete películas ya reservan su cupo (o al menos es lo que parece) y para completar la lista los críticos señalan a Ma Rainey’s Black Bottom , pero realmente se cree que hay mejores opciones:

Judas and the Black Messiah, que puede hacer historia al ser el primer equipo completo de productores negros nominados; News of The World, la clásica película que gusta a los académicos y Sound of Metal , que es fascinante pero que puede resultar muy pequeña

Nomadland (Searchlight Pictures) Mank (Netflix) The Trial of the Chicago 7 (Netflix) Minari (A24) Promising Young Woman (Focus Features) One Night in Miami (Amazon Studios) The Father (Sony Pictures Classics) News of the World (Universal Pictures) Judas and the Black Messiah (Warner Bros) Sound of Metal (Amazons Studios) Alternativa: The Mauritanian (STX Films) Cuidado con: Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix) Dedos cruzados por: Another Round

@riverdavilag

Entornointeligente.com