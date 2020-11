Un barco científico filma por sorpresa la destrucción de un meteorito

Entornointeligente.com /

El Buque de investigación Investigator , operado por la agencia científica nacional de Australia, CSIRO, capturó imágenes asombrosas de la ruptura de un meteorito sobre el océano cerca de Tasmania.

La visión muestra el meteoro extremadamente brillante cruzando el cielo frente al barco y luego rompiendo sobre el océano. El meteoro, que era de color verde brillante, fue visto por la tripulación del puente y se informó al personal científico a bordo.

Se sorprendieron al descubrir que el meteoro había sido capturado perfectamente por la cámara de transmisión en vivo de la nave, que emite visión en vivo desde la nave de forma ininterrumpida. L a secuencia fue difundida por el CSIRO en su cuenta de Twitter:

It’s cloudy with a chance of *checks notes* meteors? ??

A bright green meteor went over Tasmania this morning. And our #RVInvestigator was able to capture it on our live stream! ?

The ship was near south coast of Tasmania where it’s currently doing work for @Parks_Australia . pic.twitter.com/H2i4kfe9Pe

? CSIRO (@CSIRO) November 19, 2020 El Gerente de Viaje de CSIRO a bordo del Investigador de RV John Hooper dijo que fue un golpe de suerte capturar este metraje

“Lo que vimos al revisar las imágenes de la transmisión en vivo nos asombró, el tamaño y brillo del meteoro fue increíble “, dijo Hooper en un comunicado

Más sobre Twitter “El meteoro cruza el cielo directamente en frente del barco y luego se rompe. Fue increíble ver las imágenes y tuvimos mucha suerte de haberlo capturado todo en la transmisión en vivo del barco”

Glen Nagle, de CSIRO Astronomy and Space Science, dijo que capturar imágenes como esta es emocionante de ver y actúa como un recordatorio de que el espacio está lejos de estar vacío. ” Más de 100 toneladas de desechos espaciales naturales ingresan a la atmósfera de la Tierra todos los días”, dijo Nagle

“La mayor parte pasa desapercibida ya que ocurre en un área despoblada como el océano austral. Cuando un meteoro entra en la atmósfera de la Tierra a alta velocidad, es la fricción de la roca con la atmósfera lo que los hace arder, ya que su energía cinética se convierte en otras formas como calor, luz y sonido

” Muchos meteoritos fueron asteroides y viajaban por el espacio en su propia trayectoria. Esto cambia a medida que pasan cerca de la Tierra, donde pueden verse afectados por su atracción gravitacional

A medida que entran en nuestra atmósfera, se convierten en meteoros, y su entrada puede ser visualmente espectacular “

En el momento en que se capturó la visión, RV Investigator se encontraba en el mar de Tasmania, a unos 100 kilómetros al sur de la costa de Tasmania

El barco se encuentra en el área para realizar un mapeo del fondo marino del Parque Marino Huon para Parks Australia , realizar estudios oceanográficos y realizar pruebas en el mar para una variedad de equipos marinos. El meteoro fue filmado por RV Investigator el miércoles 18 de noviembre a las 10:21 UTC

