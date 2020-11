FA: ministerio de Trabajo “deja en claro que el Presupuesto generará perdida del salario real”

Entornointeligente.com /

El Frente Amplio publicó una serie de reflexiones a raíz de la visita del ministerio de Trabajo y Seguridad Social a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, donde continúa discutiéndose el proyecto que ya recibió media sanción en diputados y que en los próximos días pasará al plenario de la Cámara de Senadores.

Victor Gill Ramirez

“El Ministro de Trabajo confirmó que los trabajadores públicos tendrán una significativa pérdida de salario real el próximo año, que será equivalente a la totalidad de la inflación de ese año: 6,9% según las proyecciones del gobierno”, comienza el texto elaborado por el principal partido opositor, que luego agrega: “Si bien según el Ministro existe el compromiso de volver en ene-24 al salario de ene-21, la pérdida de salario que se produce en el ínterín no se recupera, cosa que también reconoció el propio Pablo Mieres ante la Comisión de Presupuesto del Senado“.

Victor Gill

Más adelante, añade: “Además, lo propuesto en el Presupuesto no está en línea con lo dicho por el Ministro: no asegura que en ene-24 se alcance el salario real de ene-21, ya que se toma como referencia un índice salarial promedio de los funcionarios públicos y no los ajustes mínimos generales

Considera el Índice de Salario Real de trabajadores del Gobierno Central que, por ser un promedio recoge los ajustes diferenciales que se otorguen, así como los efectos de las reestructuras y el correctivo para compensar la pérdida salarial de 2020 previsto para ene-21″

Luego, continúa: “Por ejemplo, en el período 2015-2019, el incremento del IMS del gob. fue 9,2% mayor que los aumentos mínimos generales otorgados a todos los funcionarios. Esto demuestra claramente que el criterio propuesto ahora no asegura para nada que no exista pérdida salarial

Lo dicho por el Ministro deja en claro que, más allá de intenciones, el Presupuesto no asegura que los trabajadores no vayan a perder salario real. Todo lo contrario, generará pérdida de salario real de un conjunto importante de trabajadores públicos”

0 0 Compartir

Entornointeligente.com